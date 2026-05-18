Тайная война Израиля в Ираке

Как сообщалось ранее, газета The New York Times опубликовала сенсационное расследование об обнаружении пастухом-бедуином секретной израильской базы в Ираке, которая использовалась в войне против Ирана. Это расследование вызвало широкий резонанс в регионе, и иракским властям теперь придется ответить на следующие вопросы: мог ли Израиль создать эти секретные базы в стране без разрешения правительства? Более того, выяснилось, что помимо базы, случайно обнаруженной пастухом, у Израиля есть еще одна секретная военная база в Ираке. Ранее в этом месяце The Wall Street Journal сообщила, что Израиль построил одну базу в пустыне на западе Ирака для использования в американо-израильской войне с Ираном, которая началась 28 февраля. Вскоре после этого аналитики, проводящие разведки на основе открытых источников, обнаружили на спутниковых снимках, сделанных за несколько дней до войны, импровизированную взлетно-посадочную полосу на высохшем дне озера, примерно в 180 километрах к юго-западу от города Кербела. Однако иракские чиновники сообщили газете The New York Times, что Израиль содержал там еще одну базу, которая использовалась во время войны с Ираном в июне 2025 года, а также в конфликте этого года. По имеющимся данным, предполагаемые объекты появились в обширных пустынных районах западного Ирака, недалеко от границ с Саудовской Аравией, Иорданией и Сирией, где особенности рельефа создавали идеальные условия для скрытой оперативной деятельности, снижения уровня наблюдения со стороны гражданского населения и строго контролируемых коридоров доступа. Обширная пустынная местность Анбар-Наджаф на западе Ирака представляет собой уникально благоприятный ландшафт, где военную инфраструктуру можно скрыть без необходимости масштабного постоянного строительства или размещения хорошо заметных объектов.

Как сообщает The New York Times, мужчина, опознанный как Авад аль-Шаммари, 29 лет, отправился на пикапе за продуктами в Эль-Нухайб. Домой он не вернулся. Его семья, как пишет NYT, считает, что пастух наткнулся на тщательно охраняемый израильский объект, что и привело к его смерти. Перед гибелью аль-Шаммари связался с военным командованием Ирака и описал то, что видел: он сообщил о солдатах, вертолетах и палатках вокруг взлетно-посадочной полосы. Аль-Шаммари был убит при обстоятельствах, которые свидетели описали как преследование с вертолета и перестрелку. Его семья считает, что он стал мишенью после обнаружения этого места. «Нам сказали, что где-то лежит сгоревший пикап, точно такой же, как у Авада, но никто не осмелился туда поехать, — рассказал изданию его двоюродный брат Амир. — Когда мы туда добрались, то обнаружили сгоревшую машину и обгоревшее тело». Эти сообщения вызвали гнев по всему Ираку, который не имеет дипломатических отношений с Израилем, и привели к росту призывов к правительству дать ответы и привлечь виновных к ответственности. Согласно отчету, иракские силы в течение нескольких недель получали сообщения о необычной активности в пустыне, но первоначально вели наблюдение за районом на расстоянии, не вмешиваясь напрямую. Некоторые высокопоставленные офицеры позже заявили, что подозревали присутствие Израиля еще до обнаружения тела пастуха. Журналисты узнали, что местные бедуины в малонаселенной западной пустыне Ирака в течение нескольких недель сообщали местным военным чиновникам о подозрительной активности. Однако иракская армия предпочла наблюдать за происходящим издалека и обратиться за информацией к США.

Иракские власти в полной мере узнали о предполагаемом присутствии Израиля только после сообщения пастуха. Иракцы отправили разведгруппу, но отступили после того, как один солдат был убит и двое ранены, предположительно, израильским огнем. Высокопоставленные чиновники сообщили газете, что Багдад преуменьшил значение инцидента, хотя и подал жалобу в Совет Безопасности ООН, а военные руководители проинформировали парламент страны об этих событиях. «Это демонстрирует вопиющее пренебрежение суверенитетом Ирака, его правительством и вооруженными силами, а также достоинством иракского народа», — заявил иракский депутат Ваад аль-Каду. По словам регионального чиновника, Израиль начал строительство этой базы в конце 2024 года. В сообщении газеты говорится, что США знали об этой базе и что она больше не функционирует. Утверждается, что Израиль построил эти базы, чтобы сократить время полетов для нанесения ударов по Ирану, обеспечить медицинскую помощь, а также оказать логистическую и другую поддержку израильским ВВС. На базах также размещались подразделения спецназа и поисково-спасательные группы, готовые к действиям в случае сбития израильских пилотов. Как сообщают региональные представители служб безопасности, эти аванпосты использовались периодически во время 12-дневной войны Израиля с Ираном в июне 2025 года, в основном для поддержки с воздуха, дозаправки и медицинской эвакуации. Один из объектов был описан как часть усилий по сокращению дальности полетов израильских самолетов в направлении Ирана.

Высокопоставленные иракские чиновники сообщили, что американские войска, вероятно, были осведомлены о существовании этих объектов, хотя Вашингтон это не подтвердил. Бывшие американские и иракские чиновники заявили, что такая деятельность вряд ли имела бы место без определенного уровня осведомленности со стороны США, учитывая тесную военную координацию между США и Израилем в регионе. Иракские военные официально не признали существование израильских баз в стране. Представитель иракских сил безопасности заявил, что Багдад «не располагает информацией о местонахождении каких-либо израильских военных баз». Как сообщила газета, израильские военные отказались комментировать обвинения или убийство пастуха. Иракский депутат Раед аль-Малики обвинил США в передаче воздушного пространства Ирака Израилю во время войны. «Во время войны Соединенные Штаты передали воздушное пространство Ирака этому образованию и приказали отключить радиолокационные системы. Теперь стало ясно, что иракская территория также использовалась для создания секретного разведывательного центра или базы для сионистского образования», — сказал он, используя термин, часто употребляемый противниками Израиля.