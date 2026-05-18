Суд по делу Мамедова перенесли

Назначенное на сегодня заседание Бакинского суда по тяжким преступлениям по уголовному делу в отношении главного редактора газеты Hürriyyət и телеканала Hürriyyət TV Вугара Мамедова не состоялось.

В уголовном деле в качестве потерпевших признаны три компании.

Отметим, что Вугар Мамедов был задержан 29 октября прошлого года в ходе операции, проведенной Службой государственной безопасности в редакции газеты Hürriyyət и на телеканале Hürriyyət TV. Решением суда В.Мамедов был арестован на 3 месяца и 13 дней. Ему предъявлены обвинения по статьям 182.2.2 (вымогательство с угрозами, совершенное неоднократно) и 182.2.4 (вымогательство с целью получения крупной суммы или имущества в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.