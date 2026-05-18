Вучич ждет перемен в Баку

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что каждый раз, посещая Азербайджан и Баку, он видит много перемен.

Сербский президент выступил на первом в истории WUF Саммите лидеров в Баку и поблагодарил Азербайджан за гостеприимство, прием и незабываемое мероприятие.

«Каждый раз, когда я приезжаю в Баку или в Азербайджан - а я бываю здесь не реже раза в год, - я вижу много перемен и большой прогресс. Причина этому - вы, господин президент (Ильхам Алиев), и весь азербайджанский народ. Вся ваша работа направлена на благосостояние вашего народа», - сказал Вучич.

Он подчеркнул, что эти изменения демонстрируют, насколько легко Азербайджан адаптируется ко всем глобальным переменам.