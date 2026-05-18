Конфликт в Samsung аукнется Южной Корее

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выступил с заявлением о балансе между правами бизнеса и работников всего за три дня до масштабной забастовки, которую профсоюз Samsung запланировал на 21 мая. По оценкам властей, 18-дневная остановка труда может обойтись экономике страны в $66 млрд.

«Закон гласит: где есть светлая сторона, там есть и темная; где гора высока, там и долина глубока. Переизбыток вреден, крайность всегда обращается вспять. Не в том сила и счастье, чтобы иметь больше за счет мощи, а в солидарности и ответственности, в мире, где все живут хорошо вместе — вот будущее новой Республики Корея», — написал Ли Чжэ Мен в соцсети X.

Министр торговли, промышленности и энергетики Ким Чжон Гван предупредил, что ущерб от забастовки может достичь 100 трлн вон ($66 млрд). Последствия, по его словам, затронут 1,7 тыс. компаний, передает Chosun.

Если акция состоится, почти 45 тыс. членов профсоюза прекратят работу на 18 дней. Это грозит сбоями в производстве крупнейшего в мире производителя чипов памяти. Ежедневные убытки могут превысить 1 трлн корейских вон (около $664 млн), пишет The Korea Times.