Иран объявил о начале работы Управления Ормузского пролива

Иран официально объявил о начале работы со структурой по управлению Ормузским проливом, об этом сообщает Al Jazeera.

Управление по делам пролива Персидского залива (PGSA) запустило свой официальный аккаунт в соцсети Х, где будет предоставлять «обновления в режиме реального времени о ходе операций» в проливе.

Об этом сообщили в соцсетях Высший совет национальной безопасности Ирана и Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции.

«Официальный аккаунт Управления по вопросам пролива Персидского залива на X-сервере запущен. Подписывайтесь на нас, чтобы получать обновления в режиме реального времени о работе Ормузского пролива и последних событиях», — говорится в приветственном посте на странице нового ведомства.

Кроме того, Иран запустил государственную цифровую платформу морского страхования Hormuz Safe для судов, следующих транзитом через Персидский залив и Ормузский пролив.

Платформу поддерживает министерство экономики Ирана, которое использует криптовалюты для прямых расчетов по страховым полисам и не требует SWIFT или западных посредников.