Атаки ВСУ по военным объектам России

В частности, пострадал противодиверсионный катер проекта «Грачонок» в районе Каспийска (республика Дагестан, РФ). Катера такого типа используются для охраны пунктов базирования кораблей и борьбы с диверсионными разработками.

Также затронуты пункты управления БПЛА в районах Раздольного и Шевченко Донецкой области, Двуречного Харьковской области, Каменского Запорожской области, а также Карнатного Брянской области РФ.

Кроме того, украинские войска нанесли удары по комплексам огневых ударов в Поддубном Донецкой области, а также в Ольгино Херсонской области.

Также одобрено уничтожение в ходе предыдущего удара вертолета Ка-27, самолета Бе-200, ЗРК «Тор-М2», узла связи в Крыму и эшелона с топливом РФ.