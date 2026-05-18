USD 1.7000
EUR 1.9757
RUB 2.3291
Подписаться на уведомления
Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»
Новость дня
Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»

Пакистанский щит Саудовской Аравии

16:27 464

Пакистан развернул 8 000 военнослужащих, эскадрилью истребителей и систему противовоздушной обороны в Саудовской Аравии в рамках пакта о взаимной обороне, наращивая военное сотрудничество с Эр-Риядом даже в то время, когда Исламабад выступает в качестве главного посредника в иранской войне.

Развертывание было подтверждено тремя официальными лицами из сферы безопасности и двумя правительственными источниками, каждый из которых охарактеризовал его как значительную, боеспособную силу, предназначенную для поддержки вооруженных сил Саудовской Аравии в случае, если королевство подвергнется новому нападению.

Военное ведомство и министерство иностранных дел Пакистана, а также правительственная пресс-служба Саудовской Аравии не ответили на запросы о комментариях по поводу развертывания.

Полные условия оборонного соглашения, подписанного в прошлом году, конфиденциальны, однако обе стороны заявили, что оно требует от Пакистана и Саудовской Аравии встать на защиту друг друга в случае нападения. Министр обороны Хаваджа Асиф ранее намекал, что это соглашение ставит Саудовскую Аравию под ядерный зонтик Пакистана.

Согласно источникам, Пакистан развернул полную эскадрилью, состоящую примерно из 16 самолетов, в основном истребителей JF-17 совместного производства с Китаем, которые были отправлены в Саудовскую Аравию в начале апреля. Два чиновника из сферы безопасности сообщили, что Пакистан также направил две эскадрильи беспилотников.

Все пять источников сообщили, что развертывание включает около 8 000 военнослужащих с обязательством направить больше в случае необходимости, а также китайскую систему ПВО HQ-9.

По их словам, техника эксплуатируется пакистанским персоналом и финансируется Саудовской Аравией.

Военнослужащие сухопутных войск и ВВС, развернутые во время иранского конфликта, в первую очередь будут выполнять консультативную и учебную роль, согласно двум официальным лицам из сферы безопасности, которые заявили, что видели переписку между двумя странами и документы о развертывании военных сил и средств.

Это развертывание дополняет тысячи пакистанских военнослужащих с боевой задачей, которые уже были дислоцированы в королевстве в рамках предыдущих соглашений, сообщили все три чиновника из сферы безопасности.

Один из правительственных источников, видевший текст конфиденциального оборонного пакта, сообщил, что он предусматривает возможность развертывания до 80 000 пакистанских военнослужащих в Саудовской Аравии для помощи в обеспечении безопасности границ королевства совместно с саудовскими силами.

Два чиновника из сферы безопасности сообщили, что соглашение также предполагало развертывание пакистанских военных кораблей. Агентству Reuters не удалось установить, достиг ли какой-либо из них Саудовской Аравии.

Масштаб и состав развертывания — боевая авиация, средства ПВО и тысячи военнослужащих — означают, что Пакистан направил гораздо больше, чем просто символическую или консультативную миссию, отметили источники.

Ранее Reuters сообщало, что Пакистан направил самолеты в Саудовскую Аравию после того, как иранские удары поразили ключевые объекты энергетической инфраструктуры и привели к гибели подданного Саудовской Аравии, что вызвало опасения, что королевство Персидского залива может предпринять жесткие ответные меры и расширить конфликт.

Это произошло до того, как Исламабад стал главным посредником в войне, помогшим заключить соглашение о прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном, которое сохраняется на протяжении последних шести недель. Исламабад принял единственный на данный момент раунд американо-иранских мирных переговоров и планировал последующие раунды, которые стороны в итоге отменили.

Кобахидзе у Алиева
Кобахидзе у Алиева ФОТО; новость дополнена
16:19 2019
Оджалан заявил: «Я договорился, иначе бы вас всех повесили...»
Оджалан заявил: «Я договорился, иначе бы вас всех повесили...» сенсационные подробности; все еще актуально
01:40 6947
Вучич ждет перемен в Баку
Вучич ждет перемен в Баку
15:45 1035
«Раненый зверь» не умер
«Раненый зверь» не умер «Раненый зверь» зализывает раны; актуальная статья
14:05 1999
Если даже немец танцует под Bakılı balasıyam…
Если даже немец танцует под Bakılı balasıyam… Два классных футбольных праздника за четыре дня
14:54 1671
Турция заявила: Россия аннексировала Крым
Турция заявила: Россия аннексировала Крым
14:45 2245
Вооруженные люди угрожают Пашиняну
Вооруженные люди угрожают Пашиняну
14:41 2236
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска видео
14:00 2470
Берлин идет к Эрдогану
Берлин идет к Эрдогану
13:39 2279
Президент Венгрии отказался уходить
Президент Венгрии отказался уходить
13:07 2417
Сабина Алиева и права человека
Сабина Алиева и права человека
12:57 997

ЭТО ВАЖНО

Кобахидзе у Алиева
Кобахидзе у Алиева ФОТО; новость дополнена
16:19 2019
Оджалан заявил: «Я договорился, иначе бы вас всех повесили...»
Оджалан заявил: «Я договорился, иначе бы вас всех повесили...» сенсационные подробности; все еще актуально
01:40 6947
Вучич ждет перемен в Баку
Вучич ждет перемен в Баку
15:45 1035
«Раненый зверь» не умер
«Раненый зверь» не умер «Раненый зверь» зализывает раны; актуальная статья
14:05 1999
Если даже немец танцует под Bakılı balasıyam…
Если даже немец танцует под Bakılı balasıyam… Два классных футбольных праздника за четыре дня
14:54 1671
Турция заявила: Россия аннексировала Крым
Турция заявила: Россия аннексировала Крым
14:45 2245
Вооруженные люди угрожают Пашиняну
Вооруженные люди угрожают Пашиняну
14:41 2236
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска видео
14:00 2470
Берлин идет к Эрдогану
Берлин идет к Эрдогану
13:39 2279
Президент Венгрии отказался уходить
Президент Венгрии отказался уходить
13:07 2417
Сабина Алиева и права человека
Сабина Алиева и права человека
12:57 997
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться