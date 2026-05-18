Пакистанский щит Саудовской Аравии

Пакистан развернул 8 000 военнослужащих, эскадрилью истребителей и систему противовоздушной обороны в Саудовской Аравии в рамках пакта о взаимной обороне, наращивая военное сотрудничество с Эр-Риядом даже в то время, когда Исламабад выступает в качестве главного посредника в иранской войне.

Развертывание было подтверждено тремя официальными лицами из сферы безопасности и двумя правительственными источниками, каждый из которых охарактеризовал его как значительную, боеспособную силу, предназначенную для поддержки вооруженных сил Саудовской Аравии в случае, если королевство подвергнется новому нападению.

Военное ведомство и министерство иностранных дел Пакистана, а также правительственная пресс-служба Саудовской Аравии не ответили на запросы о комментариях по поводу развертывания.

Полные условия оборонного соглашения, подписанного в прошлом году, конфиденциальны, однако обе стороны заявили, что оно требует от Пакистана и Саудовской Аравии встать на защиту друг друга в случае нападения. Министр обороны Хаваджа Асиф ранее намекал, что это соглашение ставит Саудовскую Аравию под ядерный зонтик Пакистана.

Согласно источникам, Пакистан развернул полную эскадрилью, состоящую примерно из 16 самолетов, в основном истребителей JF-17 совместного производства с Китаем, которые были отправлены в Саудовскую Аравию в начале апреля. Два чиновника из сферы безопасности сообщили, что Пакистан также направил две эскадрильи беспилотников.

Все пять источников сообщили, что развертывание включает около 8 000 военнослужащих с обязательством направить больше в случае необходимости, а также китайскую систему ПВО HQ-9.

По их словам, техника эксплуатируется пакистанским персоналом и финансируется Саудовской Аравией.

Военнослужащие сухопутных войск и ВВС, развернутые во время иранского конфликта, в первую очередь будут выполнять консультативную и учебную роль, согласно двум официальным лицам из сферы безопасности, которые заявили, что видели переписку между двумя странами и документы о развертывании военных сил и средств.

Это развертывание дополняет тысячи пакистанских военнослужащих с боевой задачей, которые уже были дислоцированы в королевстве в рамках предыдущих соглашений, сообщили все три чиновника из сферы безопасности.

Один из правительственных источников, видевший текст конфиденциального оборонного пакта, сообщил, что он предусматривает возможность развертывания до 80 000 пакистанских военнослужащих в Саудовской Аравии для помощи в обеспечении безопасности границ королевства совместно с саудовскими силами.

Два чиновника из сферы безопасности сообщили, что соглашение также предполагало развертывание пакистанских военных кораблей. Агентству Reuters не удалось установить, достиг ли какой-либо из них Саудовской Аравии.

Масштаб и состав развертывания — боевая авиация, средства ПВО и тысячи военнослужащих — означают, что Пакистан направил гораздо больше, чем просто символическую или консультативную миссию, отметили источники.

Ранее Reuters сообщало, что Пакистан направил самолеты в Саудовскую Аравию после того, как иранские удары поразили ключевые объекты энергетической инфраструктуры и привели к гибели подданного Саудовской Аравии, что вызвало опасения, что королевство Персидского залива может предпринять жесткие ответные меры и расширить конфликт.

Это произошло до того, как Исламабад стал главным посредником в войне, помогшим заключить соглашение о прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном, которое сохраняется на протяжении последних шести недель. Исламабад принял единственный на данный момент раунд американо-иранских мирных переговоров и планировал последующие раунды, которые стороны в итоге отменили.