Очередь из фур на границе с Азербайджаном

Очередь из более 170 фур образовалась на российско-азербайджанской границе в Дагестане.
Затор образовался в ночь на 18 мая и связан с сезонным экспортом сельхозпродукции, сообщают российские СМИ.
«На автомобильном пункте пропуска Яраг-Казмаляр на границе Дагестана и Азербайджана свыше 170 грузовиков ожидают выезда из России. Как сообщает Ассоциация международных автомобильных перевозчиков, пробка спровоцирована увеличением транспортного потока из-за начала сезонного экспорта сельскохозпродукции», — уточнили в пресс-службе Минтранса Дагестана.