World Archery Europe впервые проголосовала за азербайджанца

В Анталье состоялся 20-й Конгресс Европейской федерации стрельбы из лука (World Archery Europe). В Конгрессе приняли участие представители 38 стран, в том числе и Азербайджана.

Главным событием для нашей страны стало избрание генерального секретаря Федерации стрельбы из лука Азербайджана Фарида Халилова в состав Комитета по развитию и техническим вопросам Европейской федерации. Данный комитет занимается вопросами развития и технического направления стрельбы из лука среди стран-участниц.

В ходе голосования Фарид Халилов уже в первом туре набрал необходимое количество голосов, став первым представителем Азербайджана, вошедшим в состав комитета World Archery Europe.

В рамках Конгресса также состоялись выборы нового руководства Европейской федерации. После 20 лет работы пост президента организации покинул Марио Скарцелла. Новым президентом избран турок Хакан Чакыроглу, ранее занимавший должность вице-президента организации.