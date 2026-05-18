Лавров: Никого не касается

Вопрос эксплуатации атомной электростанции «Бушер» в Иране касается только Тегерана и Москвы, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
«Что касается АЭС «Бушер», то данный объект никогда не был ни под какими санкциями, был выведен за скобки договоренностей об иранской ядерной программе в 2015 году. И это не касается никого, кроме России и Ирана», — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе.
Проект реализуется, сооружаются дополнительные энергоблоки, подчеркнул Лавров.
«Персонал возвращается после того, как в контексте бомбардировок периметра станции в ходе агрессии США и Израиля определенное количество сотрудников было эвакуировано в соседние страны», — отметил он.