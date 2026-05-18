Кому Иран хочет отдать уран?

Иран согласен на передачу своего обогащенного урана российской стороне вместо его переправки в США, сообщает телеканал Al Hadath.

Об этом говорится в пересмотренном Тегераном проекте соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном, отрывки из которого процитировал телеканал. По его информации, в доработанном Ираном проекте указывается на готовность исламской республики «передать обогащенный уран России вместо США при определенных условиях».

О каких конкретно условиях идет речь, сведений не представлено. Кроме того, по данным телеканала, иранская сторона может отказаться от требования к США о компенсации ущерба, нанесенного в ходе войны, но при этом Тегеран намерен добиваться от Вашингтона «экономических уступок».