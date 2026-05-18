Гади возглавил российскую армию и ударил в тыл НАТО

Так, Франц-Стефан Гади, исследователь современных конфликтов и ассоциированный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS), участвовал в военной игре в немецком Университете Бундесвера имени Гельмута Шмидта в Гамбурге.

Издание Foreign Policy опубликовало интересный материал военного аналитика Франца-Стефана Гади о закрытой военной игре в Германии, где моделировался возможный кризис НАТО в Балтии после перемирия в Украине.

Военная игра прошла в декабре 2025 года, однако ее сценарий был вынесен на конец октября 2026-го — после фиктивного перемирия в Украине, при котором линия фронта заморожена, а Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями.

Гади играл роль начальника Генштаба РФ, а среди участников со стороны «красной команды» также были директор Центра Фонда Карнеги «Россия – Евразия» Александр Габуев и бывший немецкий дипломат и сотрудник разведки Арндт Фрайтаг фон Лорингховен, исполнявший роль Сергея Лаврова.

По сценарию Россия использовала крупные силы, заранее сосредоточенные в Беларуси и Калининградской области под прикрытием учений, после чего нанесла быстрый и ограниченный удар через Сувалкский коридор, пытаясь изолировать Литву, Латвию и Эстонию от остальной территории НАТО.

Основная ставка делалась не на полномасштабную оккупацию, а на скорость и создание ситуации, в которой европейские страны не успевают согласовать ответ без участия США.

Гади отдельно подчеркивает, что в игре ключевую роль играли современные методы ведения войны, включая постоянную разведку с помощью БПЛА, дистанционное минирование, связку дронов с артиллерией и создание зон огневого контроля вместо классического удержания территории крупными силами.

По словам аналитика, в рамках симуляции именно нерешительность европейских политиков, зависимость НАТО от американских возможностей в подавлении ПВО (миссии SEAD/DEAD) и страх дальнейшей эскалации позволили российской стороне добиться своих целей еще до начала организации альянсом полноценного контрнаступления.

Впрочем, также материал подается не как прогноз неизбежного конфликта, а как предупреждение о слабых местах в системе коллективной безопасности Европы.

Гади делает вывод, что без ускорения процессов принятия решений и усиления собственных военных возможностей (подталкивая на это европейских дипломатов) европейские страны НАТО могут столкнуться с серьезными трудностями в случае очередной российской агрессии против соседних государств.

Отмечается, что согласно итогам военной игры, цель России – не захват территории, а попытка блицкрига в расчете на бездействие США.