Неожиданная находка в губинском селе

По его словам, колодец глубиной около 3 метров был обнаружен случайно. Находка была сделана во время осмотра территории школы. Когда и кем был вырыт этот колодец, неизвестно.

Во дворе школы села Алпан Губинского района обнаружен древний колодец. Об этом сообщил haqqin.az председатель муниципалитета села Афиль Дадашев.

По словам председателя муниципалитета, администрация школы пригласила на место специалистов. После предварительных исследований будет установлено, для чего использовался колодец и к какому периоду он относится.

«Колодец расположен в одном из древних районов села. Территория, где находится колодец, когда-то принадлежала алпанским бекам. Это село — родина Бейбала-бека, одного из известных беков, живших в XIX веке. В целом село Алпан, являющееся одним из старейших поселений, исторически известно как село беков», — рассказал Дадашев.