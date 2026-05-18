Неожиданная находка в губинском селе

Во дворе школы села Алпан Губинского района обнаружен древний колодец. Об этом сообщил haqqin.az председатель муниципалитета села Афиль Дадашев.
По его словам, колодец глубиной около 3 метров был обнаружен случайно. Находка была сделана во время осмотра территории школы. Когда и кем был вырыт этот колодец, неизвестно.
По словам председателя муниципалитета, администрация школы пригласила на место специалистов. После предварительных исследований будет установлено, для чего использовался колодец и к какому периоду он относится.
«Колодец расположен в одном из древних районов села. Территория, где находится колодец, когда-то принадлежала алпанским бекам. Это село — родина Бейбала-бека, одного из известных беков, живших в XIX веке. В целом село Алпан, являющееся одним из старейших поселений, исторически известно как село беков», — рассказал Дадашев.
По его словам, хотя территория и была обследована, полномасштабное археологическое исследование еще не проводилось.
Специалистами будут взяты образцы из колодца и прилегающей территории и отправлены в соответствующие структуры. После исследований будет объявлено официальное заключение Института археологии и антропологии. «Точное заключение станет известно только после завершения археологических исследований», - сказал Дадашев.