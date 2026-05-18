Алиев встретился с Мирзиёевым

Вспомнив о встречах с Шавкатом Мирзиёевым, Ильхам Алиев сказал, что проекты, обсужденные в ходе этих встреч, успешно реализуются. Глава азербайджанского государства также отметил строительство парка «Узбекистан» в Баку.

Согласно сообщению, выразив признательность Шавкату Мирзиёеву за участие в 13-й сессии Всемирного форума городов, глава азербайджанского государства отметил, что присутствие президента Узбекистана на этом мероприятии является показателем братских и дружеских отношений между двумя государствами и народами.

Выразив удовлетворение пребыванием в дружественном и братском Азербайджане, Шавкат Мирзиёев поздравил главу государства с проведением 13-й сессии Всемирного форума городов ООН в Баку, подчеркнул, что это мероприятие создает возможность для обсуждения важных глобальных вопросов, посвященных теме градостроительства, и поблагодарил за приглашение.

Глава азербайджанского государства выразил признательность за поздравления.

Отметив, что в каждый свой визит в Азербайджан он становится свидетелем развития, президент Узбекистана указал, что Азербайджан строит новые города и села в Карабахе. Он расценил это как успехи, достигнутые под руководством президента Ильхама Алиева.

Шавкат Мирзиёев сказал, что достижения Азербайджана под руководством Ильхама Алиева, а также Победа, одержанная в Отечественной войне, являются результатом усилий президента Ильхама Алиева и его любви к Родине и народу.

Поблагодарив за добрые слова, глава азербайджанского государства отметил поддержку президента Узбекистана в восстановлении Карабаха. В этом контексте было подчеркнуто, что построенная Узбекистаном в Физули полная средняя школа номер 1 имени Мирзы Улугбека стала первым даром в процессе восстановления Карабаха. Ильхам Алиев расценил это как олицетворение братства, поддержки и солидарности.

В ходе беседы были еще раз рассмотрены экономические проекты, реализуемые двумя странами в соответствии с поручениями глав государств, выражено удовлетворение их исполнением. В этом контексте были затронуты проекты в области энергетики, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, машиностроения, фармацевтики и других сферах.

Подчеркивалось, что отношения между двумя странами носят характер стратегического союзничества, с удовлетворением отмечено успешное развитие сотрудничества во всех областях.