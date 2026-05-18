Ева Керстхольт о том, как можно устранить дефицит воды в Баку

В условиях климатических изменений и дефицита воды в мире бесперебойное водоснабжение Баку можно обеспечить с помощью современных технологий, которые хорошо зарекомендовали себя в различных засушливых уголках мира.

Об этом в кулуарах проходящей в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) сказала haqqin.az Ева Керстхольт, ведущий международный эксперт в водной отрасли, региональный директор Wilo Group по управлению водными ресурсами и водоочистке в Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

По ее словам, прежде всего следует применить технологии, позволяющие определить, где и сколько теряется воды на пути к потребителю. Это большая проблема во многих странах, где из-за старой водопроводной сети вода просто исчезает и в полном объеме не доходит до потребителя.

Для водоснабжения такого крупного города, как Баку, следует обратить внимание на наиболее эффективные технологии насосного оборудования, которые меньше потребляют энергии. Современные подходы в водоснабжении требуют максимального сокращения потребляемой энергии, чтобы вода эффективно поступала от источника к дому. Важно диверсифицировать источники поступающей потребителям воды. Это может быть опресненная морская вода, плотины, реки, подземные воды — все зависит от водных ресурсов страны.