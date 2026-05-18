Ева Керстхольт о том, как можно устранить дефицит воды в Баку

В условиях климатических изменений и дефицита воды в мире бесперебойное водоснабжение Баку можно обеспечить с помощью современных технологий, которые хорошо зарекомендовали себя в различных засушливых уголках мира.
Об этом в кулуарах проходящей в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) сказала haqqin.az Ева Керстхольт, ведущий международный эксперт в водной отрасли, региональный директор Wilo Group по управлению водными ресурсами и водоочистке в Азии, Африке и на Ближнем Востоке.
По ее словам, прежде всего следует применить технологии, позволяющие определить, где и сколько теряется воды на пути к потребителю. Это большая проблема во многих странах, где из-за старой водопроводной сети вода просто исчезает и в полном объеме не доходит до потребителя.
Для водоснабжения такого крупного города, как Баку, следует обратить внимание на наиболее эффективные технологии насосного оборудования, которые меньше потребляют энергии. Современные подходы в водоснабжении требуют максимального сокращения потребляемой энергии, чтобы вода эффективно поступала от источника к дому. Важно диверсифицировать источники поступающей потребителям воды. Это может быть опресненная морская вода, плотины, реки, подземные воды — все зависит от водных ресурсов страны.
«Судя по обильным осадкам в дни открытия WUF13, у Баку есть хорошие возможности использования в водоснабжении города дождевой воды. Мы слышали, что в городе для этого будут построены многочисленные резервуары», — сказала она.
Собранная в резервуары и подземные хранилища дождевая вода может быть использована в качестве технической воды для поливов, санитарных нужд или же после фильтрации — для питья. Есть мировая практика, когда в различных крупных жилых комплексах и на предприятиях часто используют передовые системы, которые объединяют сбор дождевой воды с механизмами фильтрации, перекачки и распределения для обеспечения водой в различных целях, включая питьевое водоснабжение. Эта методика тесно связана с повторным использованием воды. Современные технологии позволяют очень эффективно очищать и повторно использовать воду в домашних хозяйствах, на предприятиях или же хранить в резервуарах.
Самое важное — обеспечить систему сбора воды, которая будет повторно использована. А затем, в зависимости от того, как будет использована эта вода, применяются разные уровни очистки.
Создав базу для хранения дождевой воды и воды повторного применения, можно будет использовать ее в периоды, когда воды не хватает. Технические решения, применяемые в таких системах, включают многоступенчатую фильтрацию, ультрафиолетовое обеззараживание, обратный осмос и другие современные методы очистки, которые позволяют добиться необходимого качества воды для различных целей — от полива до питьевого водоснабжения. Кроме того, интеграция систем сбора и повторного использования дождевой воды в городскую инфраструктуру способствует снижению нагрузки на центральные водопроводные сети и канализацию, позволяет экономить природные ресурсы, уменьшать затраты на водоснабжение и очистку сточных вод, что в долгосрочной перспективе положительно сказывается на экологии и экономике страны, сказала она.
«Таким образом, существует множество способов в зависимости от того, какого качества должна быть вода после сбора. Но вполне логично строить такие водосборные резервуары или коллекторы в соответствии с планировкой города, чтобы собрать этот ценный ресурс — воду», — сказала Керстхольт.