Закрытые переговоры о будущем Гренландии

Переговоры между представителями США, Гренландии и Дании, отвечающей за внешнюю политику острова, продолжаются около четырех месяцев. Формально они должны снизить напряжение после угроз Трампа по поводу возможного силового захвата Гренландии и не допустить кризиса внутри НАТО. Однако гренландские политики опасаются, что предложенные США условия могут ограничить суверенитет острова на десятилетия вперед.

США, Гренландия и Дания несколько месяцев ведут закрытые переговоры в Вашингтоне. По данным The New York Times, Вашингтон добивается значительно более широкой военной и экономической роли в Гренландии после заявлений Дональда Трампа о возможном установлении контроля над островом.

По данным издания, Вашингтон стремится пересмотреть давнее оборонительное соглашение с Данией 1951 года, чтобы гарантировать бессрочное присутствие американских войск в Гренландии даже в том случае, если остров в будущем обретет независимость.

Кроме того, США хотят выйти за пределы сугубо военных вопросов. Американская сторона, как утверждается, добивается фактического права вето на крупные инвестиционные соглашения в Гренландии, чтобы не допустить усиления влияния России или Китая.

Речь также идет о сотрудничестве в сфере природных ресурсов. Гренландия богата нефтью, ураном, редкоземельными металлами и другими критически важными полезными ископаемыми, хотя значительная часть этих ресурсов расположена под ледниками.

Ранее сообщалось, что специальный посланник президента США Дональда Трампа в Гренландии Джефф Лендри прибыл в понедельник, 18 мая, в столицу Гренландии Нуук. Он заявил, что привез в Гренландию послание от Трампа. «Я разговаривал с ним поздно вечером, и он сказал: «Езжай туда и заведи как можно больше друзей». Я здесь, чтобы слушать и учиться», – сказал Лендри, добавив, что «я здесь просто для того, чтобы смотреть, есть ли возможности расширить отношения между США, Гренландией и Данией. Это фантастический день». Во время визита в Гренландию американская делегация носит кепки с надписью Make America Great Again.