Запуск поездов между Баку и Тбилиси: «Азербайджанские железные дороги» заявили...

В пресс-службе ЗАО сообщили, что в соответствии с поставленной задачей «Азербайджанские железные дороги» ведут рабочие переговоры с «Грузинской железной дорогой» по техническим и организационным вопросам возобновления пассажирского поезда Баку-Тбилиси-Баку.

Ежедневное пассажирское железнодорожное сообщение между Тбилиси и Баку будет восстановлено с 26 мая. Об этом со ссылкой на правительство Грузии сообщил грузинский телеканал 1tv.ge.

Кроме того, по информации правительства Грузии, в ходе визита грузинской делегации в Азербайджан был подписан протокол двустороннего координационного совета, согласно которому новый железнодорожный участок Баку – Тбилиси – Карс будет введен в полную эксплуатацию. Документ подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Баку и Тбилиси было остановлено в 2020 году из-за пандемии COVID-19 и пока не восстановлено.

Отметим, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе находится в Азербайджане с официальным визитом вместе с делегацией для участия в 13-сессии Всемирного форума городов (WUF).

Ранее сообщалось, что с участием президента Ильхама Алиева и премьер-министра Ираклия Кобахидзе были подписаны Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Грузии о поставках природного газа в Грузию, Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Грузии о поставках электроэнергии в Грузию и транзите электроэнергии через территорию Грузии, Протокол 41-го заседания Координационного совета по реабилитации, реконструкции и строительстве железнодорожного участка от Марабды до границы с Турецкой Республикой (Карцахи) в рамках реализации проекта новой железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс.