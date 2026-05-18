В Украине испытают ракету дальностью до 2000 км

В Украине проведут испытания новой крылатой ракеты RUTA Block 3. Производителями ракет являются Украина, Нидерланды и Германия, пишут украинские СМИ со ссылкой на сообщение компаний Destinus и Rheinmetall.

Летные тесты третьей ракеты из семейства RUTA состоятся в 2027 году. Ракета сможет преодолевать расстояние до 2000 километров. Предыдущие версии ракеты уже перешли к серийному производству.

Украина участвует в разработке ракеты, а также проводит оперативные испытания Block 3 и осуществляет изготовление ключевых компонентов. В Нидерландах расположен главный инженерный и производственный центр, где налажен серийный выпуск семейства RUTA.

RUTA Block 1 серийно производится в Нидерландах. RUTA Block 2 разработана при поддержке украинской платформы Brave1 и сейчас проходит летные испытания в Украине. Масштабирование ее производства запланировано на 2026 год.

Ракета RUTA Block 3 будет иметь турбореактивный двигатель, который сейчас находится на стадии проектирования. Боевая часть новой ракеты составит 250 кг. Она будет оснащена автономной навигацией для работы там, где GPS-сигнал будет заглушен. Также головка ракеты будет иметь терминальное наведение на цель.