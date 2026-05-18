Мобильная лаборатория AQTI на WUF13: точный и оперативный контроль

Передвижная пищевая лаборатория Азербайджанского института пищевой безопасности (AQTİ) успешно продолжает свою деятельность в рамках тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку.

Согласно сообщению пресс-службы института, в лаборатории оперативно на месте проводятся исследования показателей качества и безопасности воды и пищевой продукции, потребляемых в ходе мероприятия.

Передвижная пищевая лаборатория оснащена необходимыми приборами и современным оборудованием для проведения физико-химических, микробиологических анализов, молекулярно-биологических испытаний в соответствии с международными стандартами. Представленные в лабораторию образцы анализируются в кратчайшие сроки, а результаты оперативно оцениваются.

В период проведения международного мероприятия в Баку сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана работают в усиленном режиме.