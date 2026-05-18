Вооруженный житель Турции устроил бойню

Согласно сообщению, еще восемь человек получили ранения. После стрельбы нападавший скрылся на автомобиле. Полиция начала масштабную операцию по его поиску.

По сообщению A Haber, 37-летний Метин О. застрелил свою 32-летнюю бывшую жену Арзу Озден по пока не установленной причине. После он сел в свой автомобиль и скрылся в направлении Тарсуса. По дороге мужчина остановился у ресторана и открыл стрельбу, ранив владельца заведения и сотрудника. Последний скончался на месте, а хозяин ресторана, получивший серьезные ранения, находится в больнице. Затем он застрелил мужчину, пасшего скот. После Метин О. убил водителя грузовика, стоявшего перед своим домом.

В регион были направлены многочисленные отряды жандармерии и полиции, также приняты масштабные меры безопасности. Команды жандармерии и спецподразделения полиции начали обыск сельской местности в попытке задержать Метина О., который исчез после стрельбы.