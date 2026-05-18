Вооруженный житель Турции устроил бойню

Вооруженный мужчина устроил стрельбу в ресторане в районе Тарсус турецкой провинции Мерсин, погибли пять человек, передают турецкие СМИ.
Согласно сообщению, еще восемь человек получили ранения. После стрельбы нападавший скрылся на автомобиле. Полиция начала масштабную операцию по его поиску.
По сообщению A Haber, 37-летний Метин О. застрелил свою 32-летнюю бывшую жену Арзу Озден по пока не установленной причине. После он сел в свой автомобиль и скрылся в направлении Тарсуса. По дороге мужчина остановился у ресторана и открыл стрельбу, ранив владельца заведения и сотрудника. Последний скончался на месте, а хозяин ресторана, получивший серьезные ранения, находится в больнице. Затем он застрелил мужчину, пасшего скот. После Метин О. убил водителя грузовика, стоявшего перед своим домом.
В регион были направлены многочисленные отряды жандармерии и полиции, также приняты масштабные меры безопасности. Команды жандармерии и спецподразделения полиции начали обыск сельской местности в попытке задержать Метина О., который исчез после стрельбы.