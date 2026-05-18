Германия за вступление Турции в Евросоюз

Власти Германии готовы поддержать дальнейшее сближение Турции с Евросоюзом, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Берлине.

«Если Турция захочет в Европейский союз, то она найдет в лице Германии дружественного и надежного партнера», - сказал глава МИД ФРГ, добавив в то же время, что для вступления нужно соответствовать всем необходимым критериям.

Вадефуль назвал «хорошим сигналом» стремление Турции стать членом сообщества: «Мы поддерживаем то, чтобы Турция как важный союзник по НАТО и важный торговый партнер ЕС учитывалась при расширении инструментов оборонной и промышленной политики Европейского союза».