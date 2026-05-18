Немецкий Patriot в Турции

На фоне конфликта вокруг Ирана бундесвер (вооруженные силы ФРГ) разместит на юго-востоке Турции зенитный ракетный комплекс Patriot, говорится в заявлении Министерства обороны Германии.

ЗРК и около 150 военных бундесвера из города Хузум (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) будут дислоцированы в Турции с конца июня по сентябрь. Они заменят там подразделение армии США.

«Германия берет на себя больше ответственности в рамках НАТО. Это делаем мы на восточном фланге, на Крайнем Севере и теперь также на юго-восточном фланге НАТО в Турции», - приводятся слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

В последний раз Patriot бундесвера были размещены в Турции с 2013 по 2015 год в рамках миссии НАТО Active Fence (в районе турецкого города Кахраманмараш) примерно в 120 км от границы с Сирией.