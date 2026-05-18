Адвокат Бахруза Аскерова надеется на торжество правосудия

На заседании под председательством судьи Арзуяра Керимова продолжился допрос свидетелей. В качестве свидетелей выступили главный бухгалтер Агентства автомобильных дорог Нахчыванской Автономной Республики Васиф Алиев, экс-руководитель Ордубадского управления по ремонту дорог Муслим Мехтиев и другие лица.

В Нахчыванском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу бывшего председателя правления юридического лица публичного права «Агентство автомобильных дорог Нахчывана» Бахруза Аскерова.

Все допрошенные дали схожие показания. Они заявили, что по указанию вышестоящего руководства обналичивались и ежемесячно передавались тогдашнему руководству НАР определенные суммы денег.

Адвокат Аскерова, Ровшан Марандский, с которым связался haqqin.az, не предоставил подробной информации о ходе судебного следствия. Тем не менее он отметил, что «доволен процессом»: «Суд проходит прозрачно, справедливо, со строгим соблюдением процессуального законодательства. Вопросы, которые задают судьи, полностью удовлетворяют сторону защиты. Это еще раз доказывает прозрачность процесса. Надеюсь, что справедливость восторжествует, и в итоге судьи вынесут соответствующий приговор. Будет установлено, кто действительно совершил преступление».

Справочная информация о деле

* Статьи УК Азербайджана: 179.4 (присвоение в особо крупном размере) и 313 (служебный подлог).

* Сумма ущерба: оценивается примерно в 5,5 миллиона манатов.

* Возможное наказание: от 10 до 14 лет лишения свободы.

Хронология карьеры

* 2009 год: Аскеров назначен гендиректором ГК «Нахчыванские автомобильные дороги».

* 2018 год: компания преобразована в агентство.

* 2023 год: ведомство получило статус юридического лица публичного права.

* 27 ноября 2023 года: Аскеров официально утвержден председателем правления юридического лица публичного права.

* 22 февраля 2025 год: освобожден от занимаемой должности.