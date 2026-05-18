У ХАМАСа новый военный лидер: ЦАХАЛ обещал до него добраться

Мухаммад Уда возглавил военное крыло ХАМАСа в секторе Газа, сменив Изаддина аль-Хаддада, ликвидированного Израилем в минувшие выходные. Об этом сообщило саудовское издание «Аш-Шарк аль-Аусат» со ссылкой на источники в организации.

Об Уде мало что известно. В сентябре 2025 года армия Израиля опубликовала его фотографию с подписью: «Мухаммад Уда пока жив - мы до него доберемся», отмечают израильские СМИ.

Руководство военным крылом ХАМАСа предлагалось Уде еще после ликвидации Израилем главы военного крыла движения Мухаммада Синвара, однако тогда он отказался, псле чего пост занял аль-Хаддад.