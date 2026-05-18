USD 1.7000
EUR 1.9757
RUB 2.3291
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»

Азербайджан и Грузия возобновляют маршрут Баку – Супса

18 мая 2026, 22:39 1702

Азербайджан и Грузия подписали соглашение по возобновлению деятельности нефтепровода Баку – Супса. Об этом сообщило Министерство экономики Грузии в соцсетях.

«В рамках визита в Баку премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе подписано новое соглашение, предусматривающее заключение операционного контракта по грузинскому участку нефтепровода Баку - Супса, что обеспечит возобновление транзита нефти из Центральной Азии в Европу через территорию Грузии и значительно увеличит доходы бюджета нашей страны», - говорится в сообщении.

С грузинской стороны документ подписала министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, с азербайджанской - министр экономики Микаил Джаббаров и министр энергетики Парвиз Шахбазов.

Мариам Квривишвили заявила журналистам, что «мы начинаем сотрудничество с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), которая совместно с нами обеспечит восстановление эксплуатации нефтепровода Баку – Супса».

«Нефтепровод Баку - Супса имеет стратегическое значение как для нашей страны и региона в целом, так и для Европы и международных партнеров…» - отметила Квривишвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил грузинским журналистам в Баку, что «подписано важное соглашение, касающееся трубопровода Баку – Тбилиси – Супса… На основе нового соглашения совместно с азербайджанской стороной мы обеспечим возобновление работы этого трубопровода. …В сотрудничестве с азербайджанской стороной будет обеспечена его надлежащая эксплуатация, благодаря чему страна (Грузия) ежегодно будет получать доходы в десятки миллионов».

Протяженность нефтепровода Баку – Супса составляет 837 км, диаметр – 530 мм. Трубопровод пропускной способностью 7,5 млн тонн нефти в год был построен в рамках контракта на разработку месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли». 

«Небольшие беспилотники» появились над Ираном
«Небольшие беспилотники» появились над Ираном
00:20 235
Азербайджан и Грузия возобновляют маршрут Баку – Супса
Азербайджан и Грузия возобновляют маршрут Баку – Супса
18 мая 2026, 22:39 1703
Трамп отложил удар
Трамп отложил удар обновлено 23:20
18 мая 2026, 23:20 15452
Адвокат Бахруза Аскерова надеется на торжество правосудия
Адвокат Бахруза Аскерова надеется на торжество правосудия
18 мая 2026, 21:46 1130
Германия за вступление Турции в Евросоюз
Германия за вступление Турции в Евросоюз
18 мая 2026, 21:14 2312
Вооруженный житель Турции устроил бойню
Вооруженный житель Турции устроил бойню
18 мая 2026, 20:55 2818
Берлин идет к Эрдогану
Берлин идет к Эрдогану
18 мая 2026, 13:39 3862
Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»
Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…» фото; обновлено 20:14
18 мая 2026, 20:14 7468
«Карабах» представил своего французского новичка
«Карабах» представил своего французского новичка видео
18 мая 2026, 19:51 2694
Запуск поездов между Баку и Тбилиси: «Азербайджанские железные дороги» заявили...
Запуск поездов между Баку и Тбилиси: «Азербайджанские железные дороги» заявили... обновлено 19:45
18 мая 2026, 19:45 6363
Алиев встретился с Мирзиёевым
Алиев встретился с Мирзиёевым фото; новость дополнена
18 мая 2026, 18:30 2319

ЭТО ВАЖНО

«Небольшие беспилотники» появились над Ираном
«Небольшие беспилотники» появились над Ираном
00:20 235
Азербайджан и Грузия возобновляют маршрут Баку – Супса
Азербайджан и Грузия возобновляют маршрут Баку – Супса
18 мая 2026, 22:39 1703
Трамп отложил удар
Трамп отложил удар обновлено 23:20
18 мая 2026, 23:20 15452
Адвокат Бахруза Аскерова надеется на торжество правосудия
Адвокат Бахруза Аскерова надеется на торжество правосудия
18 мая 2026, 21:46 1130
Германия за вступление Турции в Евросоюз
Германия за вступление Турции в Евросоюз
18 мая 2026, 21:14 2312
Вооруженный житель Турции устроил бойню
Вооруженный житель Турции устроил бойню
18 мая 2026, 20:55 2818
Берлин идет к Эрдогану
Берлин идет к Эрдогану
18 мая 2026, 13:39 3862
Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»
Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…» фото; обновлено 20:14
18 мая 2026, 20:14 7468
«Карабах» представил своего французского новичка
«Карабах» представил своего французского новичка видео
18 мая 2026, 19:51 2694
Запуск поездов между Баку и Тбилиси: «Азербайджанские железные дороги» заявили...
Запуск поездов между Баку и Тбилиси: «Азербайджанские железные дороги» заявили... обновлено 19:45
18 мая 2026, 19:45 6363
Алиев встретился с Мирзиёевым
Алиев встретился с Мирзиёевым фото; новость дополнена
18 мая 2026, 18:30 2319
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться