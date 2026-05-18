Азербайджан и Грузия возобновляют маршрут Баку – Супса

Азербайджан и Грузия подписали соглашение по возобновлению деятельности нефтепровода Баку – Супса. Об этом сообщило Министерство экономики Грузии в соцсетях.

«В рамках визита в Баку премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе подписано новое соглашение, предусматривающее заключение операционного контракта по грузинскому участку нефтепровода Баку - Супса, что обеспечит возобновление транзита нефти из Центральной Азии в Европу через территорию Грузии и значительно увеличит доходы бюджета нашей страны», - говорится в сообщении.

С грузинской стороны документ подписала министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, с азербайджанской - министр экономики Микаил Джаббаров и министр энергетики Парвиз Шахбазов.

Мариам Квривишвили заявила журналистам, что «мы начинаем сотрудничество с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), которая совместно с нами обеспечит восстановление эксплуатации нефтепровода Баку – Супса».

«Нефтепровод Баку - Супса имеет стратегическое значение как для нашей страны и региона в целом, так и для Европы и международных партнеров…» - отметила Квривишвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил грузинским журналистам в Баку, что «подписано важное соглашение, касающееся трубопровода Баку – Тбилиси – Супса… На основе нового соглашения совместно с азербайджанской стороной мы обеспечим возобновление работы этого трубопровода. …В сотрудничестве с азербайджанской стороной будет обеспечена его надлежащая эксплуатация, благодаря чему страна (Грузия) ежегодно будет получать доходы в десятки миллионов».

Протяженность нефтепровода Баку – Супса составляет 837 км, диаметр – 530 мм. Трубопровод пропускной способностью 7,5 млн тонн нефти в год был построен в рамках контракта на разработку месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли».