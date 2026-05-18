Меркель отказалась быть переговорщиком по Украине

Выступая на форуме WDR Europaforum, Меркель дала понять, что не считает возможным вести диалог с РФ без реальной политической власти. Меркель пояснила, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе в 2014 году состоялись только потому, что она и тогдашний президент Франции Франсуа Олланд являлись действующими руководителями государств.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отвергла идею своего посредничества в переговорах ЕС с Россией о завершении войны в Украине, передает Hasepost.

По ее мнению, идея отправлять бывших политиков на встречи с действующими сомнительна: «Лично мне бы не пришло в голову попросить посредника поехать за меня в Минск и поговорить там с Путиным».

Заявление прозвучало на фоне дискуссий в Европе о формате возможных контактов с Кремлем. Ранее источники Der Spiegel сообщали, что 71-летнюю Меркель рассматривали в качестве посредника, так как она знакома и с Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским, знает русский язык, а также обладает относительным нейтралитетом из-за дистанцированности от текущей политики. Среди других возможных кандидатов на эту роль Politico называло президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги.

Собеседники издания, знакомые с позицией Украины, подчеркивали, что переговорщик должен пользоваться широкой поддержкой Евросоюза и одновременно не вызывать у Путина откровенного недоверия. По их словам, таким посредником мог бы стать министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, который является опытным дипломатом по Ближнему Востоку, а также глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, поддерживающий отношения с обеими сторонами.

Путин ранее предложил привлечь в качестве посредника другого бывшего канцлера Германии — Герхарда Шредера. В ЕС эту кандидатуру отклонили. Шредер неоднократно подвергался критике за дружбу с Путиным и работу в российских нефтегазовых компаниях.