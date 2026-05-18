USD 1.7000
EUR 1.9757
RUB 2.3291
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»

Снова исключение для Москвы

18 мая 2026, 23:04 1121

Министерство финансов США продлило еще на месяц исключение из санкций в отношении российской нефти, перевозимой по морю. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в понедельник, 18 мая.

Новая 30-дневная лицензия даст «наиболее уязвимым странам возможность временно получить доступ к российской нефти, которая в настоящее время находится в море», написал он в соцсети X.

Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщало, что решение о продлении американской лицензии было принято после того, как несколько стран запросили дополнительное время для покупки нефти из России.

Действие предыдущей лицензии Минфина США, которая разрешала странам покупать российские нефть и нефтепродукты, находящиеся на борту морских танкеров, завершилось 16 мая. Бессент прежде заявлял, что не планирует вновь продлевать действие документа.

Послабления США в отношении экспорта российской нефти были введены 13 марта в условиях роста цен на энергоносители из-за войны против Ирана. Изначально они действовали в течение 30 дней - до 11 апреля. Затем США продлили лицензию на продажу российских нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на танкеры, до 16 мая.

The New York Times сообщала, что после смягчения санкций Россия ежесуточно получала более 100 млн долларов дополнительных доходов от продажи нефти. По данным Международного энергетического агентства, доходы РФ от продажи нефти в марте почти удвоились по сравнению с февралем и составили 19 млрд долларов.

«Небольшие беспилотники» появились над Ираном
«Небольшие беспилотники» появились над Ираном
00:20 239
Азербайджан и Грузия возобновляют маршрут Баку – Супса
Азербайджан и Грузия возобновляют маршрут Баку – Супса
18 мая 2026, 22:39 1703
Трамп отложил удар
Трамп отложил удар обновлено 23:20
18 мая 2026, 23:20 15453
Адвокат Бахруза Аскерова надеется на торжество правосудия
Адвокат Бахруза Аскерова надеется на торжество правосудия
18 мая 2026, 21:46 1131
Германия за вступление Турции в Евросоюз
Германия за вступление Турции в Евросоюз
18 мая 2026, 21:14 2312
Вооруженный житель Турции устроил бойню
Вооруженный житель Турции устроил бойню
18 мая 2026, 20:55 2820
Берлин идет к Эрдогану
Берлин идет к Эрдогану
18 мая 2026, 13:39 3864
Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»
Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…» фото; обновлено 20:14
18 мая 2026, 20:14 7471
«Карабах» представил своего французского новичка
«Карабах» представил своего французского новичка видео
18 мая 2026, 19:51 2694
Запуск поездов между Баку и Тбилиси: «Азербайджанские железные дороги» заявили...
Запуск поездов между Баку и Тбилиси: «Азербайджанские железные дороги» заявили... обновлено 19:45
18 мая 2026, 19:45 6366
Алиев встретился с Мирзиёевым
Алиев встретился с Мирзиёевым фото; новость дополнена
18 мая 2026, 18:30 2319

ЭТО ВАЖНО

«Небольшие беспилотники» появились над Ираном
«Небольшие беспилотники» появились над Ираном
00:20 239
Азербайджан и Грузия возобновляют маршрут Баку – Супса
Азербайджан и Грузия возобновляют маршрут Баку – Супса
18 мая 2026, 22:39 1703
Трамп отложил удар
Трамп отложил удар обновлено 23:20
18 мая 2026, 23:20 15453
Адвокат Бахруза Аскерова надеется на торжество правосудия
Адвокат Бахруза Аскерова надеется на торжество правосудия
18 мая 2026, 21:46 1131
Германия за вступление Турции в Евросоюз
Германия за вступление Турции в Евросоюз
18 мая 2026, 21:14 2312
Вооруженный житель Турции устроил бойню
Вооруженный житель Турции устроил бойню
18 мая 2026, 20:55 2820
Берлин идет к Эрдогану
Берлин идет к Эрдогану
18 мая 2026, 13:39 3864
Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»
Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…» фото; обновлено 20:14
18 мая 2026, 20:14 7471
«Карабах» представил своего французского новичка
«Карабах» представил своего французского новичка видео
18 мая 2026, 19:51 2694
Запуск поездов между Баку и Тбилиси: «Азербайджанские железные дороги» заявили...
Запуск поездов между Баку и Тбилиси: «Азербайджанские железные дороги» заявили... обновлено 19:45
18 мая 2026, 19:45 6366
Алиев встретился с Мирзиёевым
Алиев встретился с Мирзиёевым фото; новость дополнена
18 мая 2026, 18:30 2319
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться