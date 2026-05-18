Снова исключение для Москвы

Новая 30-дневная лицензия даст «наиболее уязвимым странам возможность временно получить доступ к российской нефти, которая в настоящее время находится в море», написал он в соцсети X.

Министерство финансов США продлило еще на месяц исключение из санкций в отношении российской нефти, перевозимой по морю. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в понедельник, 18 мая.

Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщало, что решение о продлении американской лицензии было принято после того, как несколько стран запросили дополнительное время для покупки нефти из России.

Действие предыдущей лицензии Минфина США, которая разрешала странам покупать российские нефть и нефтепродукты, находящиеся на борту морских танкеров, завершилось 16 мая. Бессент прежде заявлял, что не планирует вновь продлевать действие документа.

Послабления США в отношении экспорта российской нефти были введены 13 марта в условиях роста цен на энергоносители из-за войны против Ирана. Изначально они действовали в течение 30 дней - до 11 апреля. Затем США продлили лицензию на продажу российских нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на танкеры, до 16 мая.

The New York Times сообщала, что после смягчения санкций Россия ежесуточно получала более 100 млн долларов дополнительных доходов от продажи нефти. По данным Международного энергетического агентства, доходы РФ от продажи нефти в марте почти удвоились по сравнению с февралем и составили 19 млрд долларов.