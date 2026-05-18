Yıldırımhan вместо Tomahawk

Германия изучает вариант приобретения турецких дальнобойных ракет из–за отказа президента США Дональда Трампа одобрить планы по развертыванию американских ракет Tomahawk в Европе, информирует немецкое издание Die Welt.

По сведениям газеты, в Берлине рассматривают потенциальную закупку турецкой баллистической ракеты Yıldırımhan, заявленная дальность которой составляет до 6000 км, и гиперзвуковой ракеты Tayfun BLOK-4. О возможном договоре могут объявить на июльском саммите НАТО в Анкаре.

Как пишет Die Welt, подобный шаг послужил бы поворотным моментом для Европы, так как прежде Германия в основном выступала продавцом оружия Турции, а не покупателем. В текущих условиях европейские государства стремятся укрепить собственные ресурсы для нанесения ударов на большие расстояния по военной инфраструктуре противника из–за опасений относительно потенциальной угрозы со стороны России.