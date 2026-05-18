Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»
Маск проиграл

18 мая 2026, 23:38 924

Суд в США отклонил иск предпринимателя Илона Маска к OpenAI и сооснователям компании Сэму Альтману и Грегу Брокману, сообщает Reuters.

Суд присяжных признал Альтмана, другого соучредителя OpenAI Грега Брокмана и саму компанию невиновными по всем пунктам обвинения. Присяжные вынесли вердикт менее чем за два часа после начала совещания. Они объяснили решение тем, что Маск подал иск после истечения трехлетнего срока давности. 

Маск в иске обвинил компанию и Альтмана в отклонении от их первоначальной миссии — безвозмездно приносить пользу человечеству. Глава xAI утверждал, что стартап создавался как открытая некоммерческая организация для развития ИИ на благо человечества, но затем превратился в коммерческое предприятие, тесно связанное с Microsoft. Маск потребовал отстранения Альтмана и Брокмана от управления компанией, а также выплаты $150 млрд в пользу некоммерческого крыла OpenAI.

Стартап при этом обвинил Маска в том, что он сам хотел создать коммерческую структуру вокруг компании для контроля за ее деятельностью. Альтман отверг обвинение в «краже благотворительности», отметив, что Маск добивался контроля над OpenAI.

В апреле 2025 года OpenAI подала встречный иск против Маска по обвинению в систематическом давлении. Компания утверждала, что Маск участвовал в нападках на стартап в социальных сетях, подавал необоснованные судебные иски и предпринял неудачную попытку поглощения, чтобы нанести ущерб репутации компании и получить контроль.

OpenAI появилась в 2015 году как некоммерческая лаборатория. Среди ее основателей были Илон Маск, Сэм Альтман, Грег Брокман и Илья Суцкевер. Маск вложил в OpenAI около $38 млн в рамках финансирования.

