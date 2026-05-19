«Небольшие беспилотники» появились над Ираном

Иранские военные активировали защитные комплексы в небе над акваторией. «В понедельник вечером над островом Кешм сработали системы ПВО. Пока что никаких заявлений со стороны официальных лиц о причинах задействования ПВО в этом регионе сделано не было», – говорится в заявлении Mehr.

По данным агентства, причиной этого также стали «небольшие беспилотники».

Также иранские СМИ сообщили о работе систем ПВО в районе Тегерана. Огонь велся по разведывательным беспилотникам. Высказывалось предположение, что якобы дроны принадлежат США или Израилю.