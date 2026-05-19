USD 1.7000
EUR 1.9757
RUB 2.3291
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»

Под Покровском украинцы оказались в «кармане»

00:41 1247

Украинские военные Десантно-штурмовых войск сообщили о сложной оперативной ситуации на Покровском направлении, передает УНИАН со ссылкой на официальное заявление 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ.

По их словам, подразделения ВСУ удерживают позиции в районе города, но оказались в «кармане» и почти отрезаны от основных сил из-за активности россиян и превосходства в дронах.

Украинские военные отмечают, что российские силы контролируют ключевые высоты и часть городской застройки, развернули системы наблюдения и радиоэлектронной борьбы, у них преимущество в воздушном компоненте на этом участке фронта.

«Наши логистические поставки на эти позиции минимальны и возможны только по воздуху – с помощью дронов», – говорится в сообщении корпуса.

По словам украинских военных, доставка подкрепления и ротация личного состава затруднены из-за плотного контроля территории российскими FPV-дронами и артиллерией. Часть маршрута находится под постоянным обстрелом, что вынуждает украинские силы использовать обходные и более сложные пути.

«Российские пилоты дронов знают каждый куст…» – сказали в корпусе.

А украинский военный эксперт Константин Машовец в соцсети сообщил, что россияне атакуют и продвигаются на Александровском направлении в Днепропетровской области, где ранее вели контрнаступление ВСУ. По сведениям Машовца, наиболее заметное продвижение россияне получили по направлению Новогригорьевка - Вербовое. Там российские отряды за последние две недели продвинулись на 3-3,5 км и смогли соединиться со своими войсками южнее Вербового, ранее проникшими туда малыми группами.

Стрельба в крупнейшей мечети Америки: есть погибшие
Стрельба в крупнейшей мечети Америки: есть погибшие
01:26 572
Под Покровском украинцы оказались в «кармане»
Под Покровском украинцы оказались в «кармане»
00:41 1248
«Небольшие беспилотники» появились над Ираном
«Небольшие беспилотники» появились над Ираном
00:20 936
Азербайджан и Грузия возобновляют маршрут Баку – Супса
Азербайджан и Грузия возобновляют маршрут Баку – Супса
18 мая 2026, 22:39 2269
Трамп не теряет надежды
Трамп не теряет надежды обновлено 02:03
02:03 16354
Адвокат Бахруза Аскерова надеется на торжество правосудия
Адвокат Бахруза Аскерова надеется на торжество правосудия
18 мая 2026, 21:46 1380
Германия за вступление Турции в Евросоюз
Германия за вступление Турции в Евросоюз
18 мая 2026, 21:14 2689
Вооруженный житель Турции устроил бойню
Вооруженный житель Турции устроил бойню
18 мая 2026, 20:55 3274
Берлин идет к Эрдогану
Берлин идет к Эрдогану
18 мая 2026, 13:39 4008
Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»
Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…» фото; обновлено 20:14
18 мая 2026, 20:14 7983
«Карабах» представил своего французского новичка
«Карабах» представил своего французского новичка видео
18 мая 2026, 19:51 2992

ЭТО ВАЖНО

Стрельба в крупнейшей мечети Америки: есть погибшие
Стрельба в крупнейшей мечети Америки: есть погибшие
01:26 572
Под Покровском украинцы оказались в «кармане»
Под Покровском украинцы оказались в «кармане»
00:41 1248
«Небольшие беспилотники» появились над Ираном
«Небольшие беспилотники» появились над Ираном
00:20 936
Азербайджан и Грузия возобновляют маршрут Баку – Супса
Азербайджан и Грузия возобновляют маршрут Баку – Супса
18 мая 2026, 22:39 2269
Трамп не теряет надежды
Трамп не теряет надежды обновлено 02:03
02:03 16354
Адвокат Бахруза Аскерова надеется на торжество правосудия
Адвокат Бахруза Аскерова надеется на торжество правосудия
18 мая 2026, 21:46 1380
Германия за вступление Турции в Евросоюз
Германия за вступление Турции в Евросоюз
18 мая 2026, 21:14 2689
Вооруженный житель Турции устроил бойню
Вооруженный житель Турции устроил бойню
18 мая 2026, 20:55 3274
Берлин идет к Эрдогану
Берлин идет к Эрдогану
18 мая 2026, 13:39 4008
Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»
Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…» фото; обновлено 20:14
18 мая 2026, 20:14 7983
«Карабах» представил своего французского новичка
«Карабах» представил своего французского новичка видео
18 мая 2026, 19:51 2992
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться