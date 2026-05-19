Под Покровском украинцы оказались в «кармане»

По их словам, подразделения ВСУ удерживают позиции в районе города, но оказались в «кармане» и почти отрезаны от основных сил из-за активности россиян и превосходства в дронах.

Украинские военные Десантно-штурмовых войск сообщили о сложной оперативной ситуации на Покровском направлении, передает УНИАН со ссылкой на официальное заявление 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ.

Украинские военные отмечают, что российские силы контролируют ключевые высоты и часть городской застройки, развернули системы наблюдения и радиоэлектронной борьбы, у них преимущество в воздушном компоненте на этом участке фронта.

«Наши логистические поставки на эти позиции минимальны и возможны только по воздуху – с помощью дронов», – говорится в сообщении корпуса.

По словам украинских военных, доставка подкрепления и ротация личного состава затруднены из-за плотного контроля территории российскими FPV-дронами и артиллерией. Часть маршрута находится под постоянным обстрелом, что вынуждает украинские силы использовать обходные и более сложные пути.

«Российские пилоты дронов знают каждый куст…» – сказали в корпусе.

А украинский военный эксперт Константин Машовец в соцсети сообщил, что россияне атакуют и продвигаются на Александровском направлении в Днепропетровской области, где ранее вели контрнаступление ВСУ. По сведениям Машовца, наиболее заметное продвижение россияне получили по направлению Новогригорьевка - Вербовое. Там российские отряды за последние две недели продвинулись на 3-3,5 км и смогли соединиться со своими войсками южнее Вербового, ранее проникшими туда малыми группами.