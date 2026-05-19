Канцлер Германии: Ответ России — интенсивные обстрелы

«Москва должна понять, что ей необходимо вести переговоры», - заявил Мерц в понедельник, 18 мая, на совместной пресс-конференции с новым премьер-министром Болгарии Руменом Радевым в Берлине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Россию в нежелании завершать войну против Украины, указав, что на каждое предложение о переговорах Москва отвечает усилением атак . Об этом информирует Deutsche Welle.

«Европа готова сесть за стол переговоров - с Украиной, с Россией и с Соединенными Штатами», - сказал Мерц. Но, по его словам, сначала «должны быть прекращены боевые действия, и Россия должна быть готова к переговорам». Пока же Москва «реагировала на каждое предложение о переговорах еще более интенсивными обстрелами, в том числе гражданской инфраструктуры», отметил он.

«Это должно прекратиться. И это является условием для того, чтобы переговоры вообще могли состояться», - подчеркнул канцлер.

По словам Мерца, европейские страны активно обсуждают возможные пути прекращения войны в Украине: «Мы уже давно ведем с нашими европейскими партнерами интенсивный диалог о наших общих путях ⁠к мирному урегулированию».

Мерц добавил, что эти переговоры продолжаются и сейчас. Канцлер Германии надеется привлечь к этим усилиям президента США Дональда Трампа.