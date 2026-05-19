Стрельба в крупнейшей мечети Америки: есть погибшие

По меньшей мере три человека погибли в Исламском центре города Сан-Диего (штат Калифорния) в результате стрельбы, двое подозреваемых в нападении мертвы. Об этом сообщило местное подразделение телеканала NBC News со ссылкой на правоохранителей.

По его сведениям, одним из погибших оказался охранник центра. В результате стрельбы пострадали несколько человек, сообщили местные власти. Департамент полиции Сан-Диего сообщил, что ситуация на месте происшествия в Исламском центре «по-прежнему опасна, но локализована». По словам начальника полиции Сан-Диего Скотта Валя, сотрудники полиции обнаружили в автомобиле тела двух мужчин, которые, по их мнению, являются стрелками. Машина находилась посреди улицы Хаттон, недалеко от мечети.

«Обстоятельства, которые привели к этому, подробности произошедшего и точное время станут известны в ближайшие дни», — добавил он.

Валь заявил, что охранник Исламского центра сыграл важную роль в снижении тяжести нападения. «Один из погибших — охранник, который там работал, и я думаю, что он сыграл ключевую роль в предотвращении гораздо более серьезных последствий», — заявил Валь на пресс-конференции.

Марк Ремили, специальный агент, возглавляющий отделение ФБР в Сан-Диего, заявил, что двое подозреваемых, найденных мертвыми в автомобиле возле мечети, были подростками. Ремили не назвал имена подозреваемых. Начальник полиции Сан-Диего заявил, что им 17 и 19 лет.

Президент Дональд Трамп проинформирован о стрельбе в Исламском центре в Сан-Диего, произошедшей в понедельник, сообщил CNN представитель Белого дома.

Центр является крупнейшей мечетью в округе Сан-Диего. На территории кампуса находится школа Аль-Рашид, которая, как указано на сайте, предлагает курсы арабского языка, исламоведения и Корана. Белая мечеть расположена в районе, где находятся жилые дома, многоквартирные здания и торговые центры с ресторанами и рынками.