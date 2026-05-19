Ракетный удар по объектам «Нафтогаза Украины»

Россия в понедельник нанесла удар тремя ракетами по объектам группы «Нафтогаз» в Днепропетровской области, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

«Вчера и сегодня почти непрерывно продолжается атака дронов, а только что был нанесен удар сразу тремя баллистическими ракетами по активам в Днепропетровской области. Есть повреждения и разрушения», – написал Корецкий в своем Facebook в понедельник поздно вечером.

По его словам, оценить масштаб разрушений можно будет после отбоя тревоги, персонал атакованных объектов не пострадал. Он отметил, что на прошлой неделе под массированным обстрелом баллистическими ракетами находилась инфраструктура «Нафтогаза» в Полтавской области.