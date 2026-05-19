Bolt провел в Баку первую Азербайджанскую конференцию по безопасности

Компания Bolt организовала первую Азербайджанскую конференцию по безопасности в Sea Breeze Resort в Баку. В мероприятии приняли участие представители государственных структур, включая Министерство науки и образования, Министерство цифрового развития и транспорта, Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), AZCON, Министерство экономики и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA), а также водители-партнёры и студенты. Участники обсудили вопросы дорожной безопасности и развития стандартов безопасности. Основной целью конференции стало повышение осведомленности в сфере дорожной безопасности в Азербайджане, укрепление сотрудничества между государственным и частным секторами, а также развитие стандартов безопасной мобильности. Модераторами мероприятия выступили региональный менеджер Bolt по связям с государственными органами Юлия Малич и генеральный менеджер Bolt for Business Салман Бабазаде.

С приветственной речью выступил директор Bolt по связям с государственными органами Том Туксворт, который рассказал об инициативах компании в области безопасности и соответствия требованиям. Туксворт также отметил решения по безопасности, внедрённые в Азербайджане. Он подчеркнул, что каждая поездка Bolt начинается с селфи-верификации водителя, все поездки отслеживаются в режиме реального времени, а водители и пассажиры имеют доступ к встроенной функции SOS. По данным Bolt, 99,9% поездок на платформе завершаются без каких-либо зарегистрированных инцидентов, связанных с безопасностью. Компания также отметила рост использования встроенных функций безопасности. В настоящее время почти половина пассажиров использует функцию совместного отслеживания поездки, более 400 тысяч пользователей активировали функцию «доверенные контакты», а использование аудиозаписи поездок выросло более чем на 40%. Президент Азербайджанского национального автомобильного клуба (AMAK) Вусал Раджабли в своем выступлении подчеркнул важность формирования культуры дорожной безопасности, ответственного поведения водителей и повышения уровня осведомлённости. Директор по системам AZCON Самир Алиев также выступил на мероприятии, рассказав о возможностях в сфере дорожной безопасности и ежедневных проблемах, с которыми сталкиваются водители.