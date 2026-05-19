11 пунктов Орбана: новый премьер назвал Украине условия Венгрии

«Премьер-министр объявил, что венгерское правительство начало технические переговоры с украинской стороной о восстановлении права (венграм) на использование (венгерского) языка. Украинское правительство осведомлено о требованиях Венгрии, состоящих из 11 пунктов, которые являются необходимым условием для участия Венгрии в открытии первых глав соглашения о вступлении в ЕС», — говорится в публикации.

Выполнение Киевом всех 11 требований Будапешта по восстановлению прав венгров Закарпатья, является обязательным условием для одобрения Венгрией начала интеграции Украины в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на правительственном брифинге, передает портал Portfolio.

Мадьяр также отметил, что получил от главы Европейского совета заверения в готовности Украины незамедлительно начать переговоры об интеграции в Евросоюз.

Предыдущее венгерское правительство во главе с премьер-министром Виктором Орбаном разработало план из 11 пунктов, направленный на восстановление прав венгерской общины в Украине. В Будапеште до сих пор считают реализацию этих мер важной для открытия первого ключевого этапа в процессе вступления Украины в ЕС, передает Euronews.

Первый конкретный признак улучшения отношений между двумя странами появился во время дискуссии между послами ЕС в прошлую среду, когда венгерский дипломат заявил, что Будапешт готов к диалогу по этому вопросу.

Мадьяр заявил 28 апреля, что хочет встретиться с президентом Владимиром Зеленским в начале июня, чтобы помочь “улучшить положение” этнических венгров в Западной Украине. Мадьяр предложил провести встречу в Берегово, украинском городе в Закарпатской области, который считается центром местной венгерской этнической общины.

ЕС выдвинул в качестве ключевого требования к Киеву принятие и эффективную реализацию плана действий в отношении меньшинств, к которым в Украине относятся не только венгры, но и румыны, поляки, болгары.

Как стало известно Euronews, канцелярия председателя Евросовета Совета Антониу Кошты включит вопрос о вступлении Украины в ЕС в повестку дня только в том случае, если к тому времени будет объявлен конкретный прогресс в плане формального снятия венгерского вето на открытие переговоров о вступлении.

Петер Мадьяр поделился в Facebook подробностями телефонного разговора с Коштой, заявив, что Будапешт инициировал технические консультации с правительством Украины для гарантирования языковых, образовательных и культурных прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Источник, близкий к венгерскому правительству, сообщил Euronews, что если Украина реализует план из 11 пунктов — и если представители венгерского меньшинства в Закарпатье одобрят его итоги — Венгрия, вероятно, поддержит начало первой крупной главы переговоров с Украиной.

Зеленский заявил, что Украина «работает над всеми вопросами», касающимися венгерского этнического меньшинства на западе Украины, подчеркнув, что венгры — «наши граждане, как и все остальные», и предположив, что он рассматривает этот вопрос как решаемый, а не как серьезное препятствие. Будапешт расценивает эти замечания как конструктивные.