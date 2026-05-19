USD 1.7000
EUR 1.9757
RUB 2.3291
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»

11 пунктов Орбана: новый премьер назвал Украине условия Венгрии

02:42 347

Выполнение Киевом всех 11 требований Будапешта по восстановлению прав венгров Закарпатья, является обязательным условием для одобрения Венгрией начала интеграции Украины в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на правительственном брифинге, передает портал Portfolio.

«Премьер-министр объявил, что венгерское правительство начало технические переговоры с украинской стороной о восстановлении права (венграм) на использование (венгерского) языка. Украинское правительство осведомлено о требованиях Венгрии, состоящих из 11 пунктов, которые являются необходимым условием для участия Венгрии в открытии первых глав соглашения о вступлении в ЕС», — говорится в публикации.

Мадьяр также отметил, что получил от главы Европейского совета заверения в готовности Украины незамедлительно начать переговоры об интеграции в Евросоюз.

Предыдущее венгерское правительство во главе с премьер-министром Виктором Орбаном разработало план из 11 пунктов, направленный на восстановление прав венгерской общины в Украине. В Будапеште до сих пор считают реализацию этих мер важной для открытия первого ключевого этапа в процессе вступления Украины в ЕС, передает Euronews.

Первый конкретный признак улучшения отношений между двумя странами появился во время дискуссии между послами ЕС в прошлую среду, когда венгерский дипломат заявил, что Будапешт готов к диалогу по этому вопросу.

Мадьяр заявил 28 апреля, что хочет встретиться с президентом Владимиром Зеленским в начале июня, чтобы помочь “улучшить положение” этнических венгров в Западной Украине. Мадьяр предложил провести встречу в Берегово, украинском городе в Закарпатской области, который считается центром местной венгерской этнической общины.

ЕС выдвинул в качестве ключевого требования к Киеву принятие и эффективную реализацию плана действий в отношении меньшинств, к которым в Украине относятся не только венгры, но и румыны, поляки, болгары.

Как стало известно Euronews, канцелярия председателя Евросовета Совета Антониу Кошты включит вопрос о вступлении Украины в ЕС в повестку дня только в том случае, если к тому времени будет объявлен конкретный прогресс в плане формального снятия венгерского вето на открытие переговоров о вступлении.

Петер Мадьяр поделился в Facebook подробностями телефонного разговора с Коштой, заявив, что Будапешт инициировал технические консультации с правительством Украины для гарантирования языковых, образовательных и культурных прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Источник, близкий к венгерскому правительству, сообщил Euronews, что если Украина реализует план из 11 пунктов — и если представители венгерского меньшинства в Закарпатье одобрят его итоги — Венгрия, вероятно, поддержит начало первой крупной главы переговоров с Украиной.

Зеленский заявил, что Украина «работает над всеми вопросами», касающимися венгерского этнического меньшинства на западе Украины, подчеркнув, что венгры — «наши граждане, как и все остальные», и предположив, что он рассматривает этот вопрос как решаемый, а не как серьезное препятствие. Будапешт расценивает эти замечания как конструктивные.

Стрельба в крупнейшей мечети Америки: есть погибшие
Стрельба в крупнейшей мечети Америки: есть погибшие
01:26 1161
Под Покровском украинцы оказались в «кармане»
Под Покровском украинцы оказались в «кармане»
00:41 1821
«Небольшие беспилотники» появились над Ираном
«Небольшие беспилотники» появились над Ираном
00:20 1199
Азербайджан и Грузия возобновляют маршрут Баку – Супса
Азербайджан и Грузия возобновляют маршрут Баку – Супса
18 мая 2026, 22:39 2572
Трампа отговорили от ударов по Ирану, но... «на два-три дня»
Трампа отговорили от ударов по Ирану, но... «на два-три дня» обновлено 03:07
03:07 16825
Адвокат Бахруза Аскерова надеется на торжество правосудия
Адвокат Бахруза Аскерова надеется на торжество правосудия
18 мая 2026, 21:46 1514
Германия за вступление Турции в Евросоюз
Германия за вступление Турции в Евросоюз
18 мая 2026, 21:14 2869
Вооруженный житель Турции устроил бойню
Вооруженный житель Турции устроил бойню
18 мая 2026, 20:55 3492
Берлин идет к Эрдогану
Берлин идет к Эрдогану
18 мая 2026, 13:39 4088
Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»
Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…» фото; обновлено 20:14
18 мая 2026, 20:14 8262
«Карабах» представил своего французского новичка
«Карабах» представил своего французского новичка видео
18 мая 2026, 19:51 3142

ЭТО ВАЖНО

Стрельба в крупнейшей мечети Америки: есть погибшие
Стрельба в крупнейшей мечети Америки: есть погибшие
01:26 1161
Под Покровском украинцы оказались в «кармане»
Под Покровском украинцы оказались в «кармане»
00:41 1821
«Небольшие беспилотники» появились над Ираном
«Небольшие беспилотники» появились над Ираном
00:20 1199
Азербайджан и Грузия возобновляют маршрут Баку – Супса
Азербайджан и Грузия возобновляют маршрут Баку – Супса
18 мая 2026, 22:39 2572
Трампа отговорили от ударов по Ирану, но... «на два-три дня»
Трампа отговорили от ударов по Ирану, но... «на два-три дня» обновлено 03:07
03:07 16825
Адвокат Бахруза Аскерова надеется на торжество правосудия
Адвокат Бахруза Аскерова надеется на торжество правосудия
18 мая 2026, 21:46 1514
Германия за вступление Турции в Евросоюз
Германия за вступление Турции в Евросоюз
18 мая 2026, 21:14 2869
Вооруженный житель Турции устроил бойню
Вооруженный житель Турции устроил бойню
18 мая 2026, 20:55 3492
Берлин идет к Эрдогану
Берлин идет к Эрдогану
18 мая 2026, 13:39 4088
Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»
Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…» фото; обновлено 20:14
18 мая 2026, 20:14 8262
«Карабах» представил своего французского новичка
«Карабах» представил своего французского новичка видео
18 мая 2026, 19:51 3142
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться