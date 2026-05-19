Учения стран НАТО в Черном море

Военные моряки из шести стран НАТО принимают участие в международных учениях с автономными морскими беспилотниками Opex-26 (Operational Experimentation, оперативное тестирование), в Черном море. Об этом сообщил штаб ВМС Румынии.

Международные маневры, цель которых - испытания морских беспилотников, проходят с 18 по 29 мая в военном порту Мангалия и в ряде районов Черного моря, указывается в сообщении.

В учениях участвуют Болгария, Канада, Португалия, Румыния, США и Турция, а также представители гражданских компаний-производителей морских беспилотников.