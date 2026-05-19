Глава МИД Литвы: «Мы должны показать русским...»

НАТО обладает возможностями для нанесения удара по российским военным объектам в Калининграде в случае необходимости, заявил глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью Neue Zurcher Zeitung.

«Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы», — сказал Будрис.

По его словам, НАТО — «самая сильная организация из когда-либо созданных», и в потенциальном конфликте с Россией «единственная переменная — наша собственная уязвимость». Будрис напомнил, что неофициальный символ альянса — еж: «Он подает хищнику сигнал: «Ты можешь быть больше меня, но я не подпущу тебя близко. Если попытаешься, тебе будет больно». Однако НАТО еще не в полной мере реализовало эту концепцию».

С 4 по 19 июня пройдут маневры НАТО Baltops в Балтийском море, планируется отработать сценарии обороны надводных и подводных лодок, десантные операции и работу ПВО.