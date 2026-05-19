Пекин заявляет: Си такого не говорил

Лидер КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Пекине заявил, что Владимир Путин может в конечном счете «пожалеть» о решении вторгнуться в Украину, рассказали Financial Times (FT) осведомленные источники.

По их словам, китайский лидер сделал это заявление в ходе обсуждения российско-украинской войны, при этом ранее во время «откровенных и прямых» бесед с президентом Джо Байденом он никогда не высказывал свое мнение о Путине и идущем военном конфликте.

Комментарий Си Цзиньпина прозвучал на фоне того, как война России против Украины после четырех лет зашла в тупик, а Киев стал эффективнее использовать беспилотники для ударов по российским войскам и целям в глубине страны, отмечает FT. Администрация Трампа в воскресенье, 17 мая, опубликовала отчет о саммите в Пекине, но в нем не было упоминания о том, что лидеры двух стран обсуждали российско-украинскую войну.

Путин решил вторгнуться в Украину в феврале 2022 года через три недели после поездки в Китай, в ходе которой вместе с Си Цзиньпином объявил о «партнерстве без ограничений». До этого США неоднократно обвиняли Китай в поставках в Россию предметов двойного назначения, которые помогают Москве вести военные действия против Киева. Пекин поддержку Москвы отрицал.

Между тем Путин собирается посетить Китай с официальным визитом 19–20 мая. Он приедет в Пекин всего через несколько дней после Трампа. Перед поездкой Путин заявил, что прибудет в Китай по приглашению «давнего доброго друга» Си Цзиньпина, а сам визит будет приурочен к 25-ой годовщине подписания между Москвой и Пекином Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

«Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания», — сказал Путин. Он уточнил, что в ходе двухдневного визита будут подняты темы политики, экономики, оборонной сферы и гуманитарных обменов. Ожидается, что будет подписано около 40 двусторонних документов.