Эбола бушует

Новая вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и соседней Уганде — сегодня одна из главных тем для мировых медиа. Наиболее важный из обсуждаемых аспектов — необыкновенно медленная реакция властей и медиков, что, возможно, и способствовало распространению заболевания. А еще наблюдатели говорят, что нынешняя вспышка может активизировать стремление континента к «суверенитету в сфере здравоохранения».

Пандемия COVID-19 ясно показала, что скорость установления диагноза и ранее начало лечения критически важны для сдерживания распространения смертельно опасных вирусов. Особенную озабоченность вызывает тот факт, что для распространяющегося сейчас штамма вируса Эбола нет конкретного лечения или вакцины, а смертность от него достигает 30–50%. Его трудно выявить и остановить, и властям на местах приходится справляться в условиях сокращения западной помощи, из-за которого лаборатории остались без диагностического оборудования и тест-наборов.

Первые сообщения указывают на значительное число смертей среди медицинского персонала в странах, где зафиксирована вспышка Эболы. Быстрое наращивание международной помощи жизненно важно.

Стоит отметить, что это всего уже третья вспышка, вызванная штаммом Бундибугио — редкий и опасный вид вируса Эбола, вызывающий тяжелую геморрагическую лихорадку. В этом и кроется главная проблема: штамм пока недостаточно исследован…

Первые случаи заражения появились в апреле или даже в марте. Но Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) уведомили только 5 мая. На место отправили команду специалистов, но первые тесты были отрицательными, потому что использованное оборудование было рассчитано (на другой штамм). Взятые только 14 мая анализы подтвердили наличие вируса. На следующий день установили, что это штамм Бундибугио, а еще через два дня ВОЗ признала наличие ЧС международного значения. Эта замедленная реакция почти наверняка способствовала распространению вируса в регионе. Теперь угроза заражения есть и в соседней с Демократической Республикой Конго Уганде.

«Мы не знаем реальной динамики, — говорит профессор вирусологии университета Монпелье и Национального института здоровья и медицинских исследований Франции Янник Симонен. — Это не типичная вспышка Эбола».