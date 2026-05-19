Стали известны график и маршрут поезда Баку-Тбилиси

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) и АО «Грузинская железная дорога» достигли предварительного соглашения, согласно которому поезд будет ежедневно отправляться из Баку в 23:10 и прибывать в Тбилиси в 08:41 следующего дня. Из Тбилиси состав будет отправляться в 21:00 и прибывать в Баку в 06:24 следующего дня.

Как сообщили в ЗАО, поезда по маршруту Баку–Тбилиси–Баку будут делать остановки на территории Азербайджана на станциях: Бакинский железнодорожный вокзал, Баладжары, Евлах, Гянджа, Агстафа и Беюк Кесик, а на территории Грузии - на станции Гардабани и Тбилисском железнодорожном вокзале.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.