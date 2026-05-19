Стали известны график и маршрут поезда Баку-Тбилиси

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) и АО «Грузинская железная дорога» достигли предварительного соглашения, согласно которому поезд будет ежедневно отправляться из Баку в 23:10 и прибывать в Тбилиси в 08:41 следующего дня. Из Тбилиси состав будет отправляться в 21:00 и прибывать в Баку в 06:24 следующего дня.
Как сообщили в ЗАО, поезда по маршруту Баку–Тбилиси–Баку будут делать остановки на территории Азербайджана на станциях: Бакинский железнодорожный вокзал, Баладжары, Евлах, Гянджа, Агстафа и Беюк Кесик, а на территории Грузии - на станции Гардабани и Тбилисском железнодорожном вокзале.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация.
Согласно Совместному коммюнике между правительствами Азербайджана и Грузии, с 26 мая 2026 года возобновится движение пассажирских поездов по маршруту Баку–Тбилиси–Баку. Об этом сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги».
В настоящее время, как заявили в ведомстве, ведутся работы по техническим и организационным вопросам, связанным с восстановлением поезда Баку-Тбилиси-Баку. Информация о продаже билетов будет предоставлена общественности в ближайшее время.
С 26 мая восстанавливается работа пассажирского поезда Баку-Тбилиси-Баку. Об этом сообщает Министерство экономики Азербайджана.
Соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров азербайджанского лидера Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Баку.
«Стороны дополнительно достигли договоренности о возобновлении с 26 мая ежедневного пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Баку - Тбилиси – Баку», — говорится в сообщении.
Ранее о возобновлении ж/д рейса Баку Тбилиси сообщило ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и грузинский телеканал 1tv.ge со ссылкой на правительство Грузии.