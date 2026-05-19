USD 1.7000
EUR 1.9782
RUB 2.3386
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»

Стали известны график и маршрут поезда Баку-Тбилиси

обновлено 22:26
Ульвия Худиева, собкор
19 мая 2026, 22:26 8923

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) и АО «Грузинская железная дорога» достигли предварительного соглашения, согласно которому поезд будет ежедневно отправляться из Баку в 23:10 и прибывать в Тбилиси в 08:41 следующего дня. Из Тбилиси состав будет отправляться в 21:00 и прибывать в Баку в 06:24 следующего дня.

Как сообщили в ЗАО, поезда по маршруту Баку–Тбилиси–Баку будут делать остановки на территории Азербайджана на станциях: Бакинский железнодорожный вокзал, Баладжары, Евлах, Гянджа, Агстафа и Беюк Кесик, а на территории Грузии - на станции Гардабани и Тбилисском железнодорожном вокзале.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.

*** 13:27

Согласно Совместному коммюнике между правительствами Азербайджана и Грузии, с 26 мая 2026 года возобновится движение пассажирских поездов по маршруту Баку–Тбилиси–Баку. Об этом сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В настоящее время, как заявили в ведомстве, ведутся работы по техническим и организационным вопросам, связанным с восстановлением поезда Баку-Тбилиси-Баку. Информация о продаже билетов будет предоставлена общественности в ближайшее время.

*** 10:32 

С 26 мая восстанавливается работа пассажирского поезда Баку-Тбилиси-Баку. Об этом сообщает Министерство экономики Азербайджана.

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров азербайджанского лидера Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Баку.

«Стороны дополнительно достигли договоренности о возобновлении с 26 мая ежедневного пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Баку - Тбилиси – Баку», — говорится в сообщении.

Ранее о возобновлении ж/д рейса Баку Тбилиси сообщило ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и грузинский телеканал 1tv.ge со ссылкой на правительство Грузии.

НАТО довольна собой
НАТО довольна собой обновлено 23:58
19 мая 2026, 23:58 2956
Британию вернут, но на новых условиях
Британию вернут, но на новых условиях
19 мая 2026, 23:43 526
США о «вознаграждении» Путина
США о «вознаграждении» Путина
19 мая 2026, 23:26 745
США о способности Польши защититься от врага
США о способности Польши защититься от врага
19 мая 2026, 22:59 771
И Индия потянулась к Турции: цель — коридор через Азербайджан
И Индия потянулась к Турции: цель — коридор через Азербайджан наш обзор
19 мая 2026, 20:00 3008
Как Азербайджану вновь покорить сердца европейцев?
Как Азербайджану вновь покорить сердца европейцев? Разбираем с Мурадом Арифом
19 мая 2026, 16:17 3665
Иран оказался слишком сложным для Вэнса
Иран оказался слишком сложным для Вэнса
19 мая 2026, 21:59 1396
Командующий украинской армией о потерях России
Командующий украинской армией о потерях России обновлено 22:41
19 мая 2026, 22:41 2876
Зеленский обещает новые «творческие» удары по России
Зеленский обещает новые «творческие» удары по России
19 мая 2026, 20:51 1949
США в очереди за украинским оружием
США в очереди за украинским оружием
19 мая 2026, 20:48 1994
«Пригожин в рясе» нервничает в Ереване
«Пригожин в рясе» нервничает в Ереване Слив французской разведки
19 мая 2026, 17:10 4547

ЭТО ВАЖНО

НАТО довольна собой
НАТО довольна собой обновлено 23:58
19 мая 2026, 23:58 2956
Британию вернут, но на новых условиях
Британию вернут, но на новых условиях
19 мая 2026, 23:43 526
США о «вознаграждении» Путина
США о «вознаграждении» Путина
19 мая 2026, 23:26 745
США о способности Польши защититься от врага
США о способности Польши защититься от врага
19 мая 2026, 22:59 771
И Индия потянулась к Турции: цель — коридор через Азербайджан
И Индия потянулась к Турции: цель — коридор через Азербайджан наш обзор
19 мая 2026, 20:00 3008
Как Азербайджану вновь покорить сердца европейцев?
Как Азербайджану вновь покорить сердца европейцев? Разбираем с Мурадом Арифом
19 мая 2026, 16:17 3665
Иран оказался слишком сложным для Вэнса
Иран оказался слишком сложным для Вэнса
19 мая 2026, 21:59 1396
Командующий украинской армией о потерях России
Командующий украинской армией о потерях России обновлено 22:41
19 мая 2026, 22:41 2876
Зеленский обещает новые «творческие» удары по России
Зеленский обещает новые «творческие» удары по России
19 мая 2026, 20:51 1949
США в очереди за украинским оружием
США в очереди за украинским оружием
19 мая 2026, 20:48 1994
«Пригожин в рясе» нервничает в Ереване
«Пригожин в рясе» нервничает в Ереване Слив французской разведки
19 мая 2026, 17:10 4547
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться