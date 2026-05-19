Москву атакуют дроны

Российские Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с начала суток на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Первый пост о попытке атаковать Москву он разместил во вторник, 19 мая, в 02:31 (03:31 по Баку). Затем число сбитых дронов возросло — о пятом дроне Собянин написал в 08:44 (09:44 по Баку).
Он отметил, что на месте падения обломков дронов начали работу экстренные службы. Других подробностей о налетах украинских беспилотников Собянин не привел.
До этого в Минобороны РФ рассказали, что за минувшую ночь над регионами России сбили 315 украинских дронов. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области. Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу.
Украинские беспилотники в ночь на 19 мая нанесли удар по Ярославлю (Россия). По словам главы региона Михаила Евраева, большинство дронов были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Пожар, сообщил губернатор, ликвидируют, пострадавших, по его словам, нет.
May 19, 2026
Из-за атаки дронов в Ярославле закрывали выезд из города в сторону Москвы — перекресток Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги был перекрыт примерно два часа.
Причины перекрытия движения Евраев уточнять не стал. Выезд города в сторону Москвы находится недалеко от промзоны, где в числе прочего находится нефтеперерабатывающее предприятие.
Украинские телеграм-каналы утверждают, что под удар попала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3». Эта информация на момент публикации новости не подтверждена.
Украинские дроны неоднократно атаковали промышленные предприятия в Ярославле. Так, в конце апреля украинские беспилотники нанесли удар по НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле — одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России. Этот же НПЗ был атакован и в начале мая. Из-за ударов предприятие, сообщали источники, было вынуждено резко сократить или временно остановить производство.