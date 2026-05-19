Москву атакуют дроны

Российские Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с начала суток на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Первый пост о попытке атаковать Москву он разместил во вторник, 19 мая, в 02:31 (03:31 по Баку). Затем число сбитых дронов возросло — о пятом дроне Собянин написал в 08:44 (09:44 по Баку).

Он отметил, что на месте падения обломков дронов начали работу экстренные службы. Других подробностей о налетах украинских беспилотников Собянин не привел.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что за минувшую ночь над регионами России сбили 315 украинских дронов. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области. Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу.