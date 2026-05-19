Конфискованные люксовые автомобили бывшего имишлинского феодала оказались никому не нужны

Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»
Конфискованные решением суда роскошные автомобили членов семьи экс‑главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева, арестованного в 2020 году по обвинению в коррупции, растрате и взяточничестве, не пользуются большим спросом на проводимых аукционах.

Так, Range Rover, принадлежавший сыну осужденного на 12 лет бывшего чиновника Мухаммеду Гаджиеву, и BMW 740i, принадлежавший его жене Джульетте Гаджиевой, трижды выставлялся на торги, однако покупателей на машину так и не нашлось. Теперь автомобили выставлены на четвертые торги — на 25 процентов ниже последней аукционной цены.

Range Rover, предлагавшийся на последнем аукционе за 56 тысяч манатов, подешевел на 14 тысяч и будет выставлен судебными исполнителями за 42 тысячи манатов. Автомобиль BMW, предлагавшийся за 23 тысячи, теперь стоит на 5 750 манатов дешевле, то есть 17 250 манатов.

Отметим, что на момент конфискации рыночная стоимость Range Rover сына В.Гаджиева составляла около 100 тысяч манатов, а BMW 740i оценивался примерно в 35 тысяч манатов. Оба автомобиля были приобретены и оформлены на ООО Xəzər‑222, учредителем которого является жена Гаджиева.

До сих пор из конфискованных автомобилей семьи экс‑главы Имишли удалось продать с аукциона лишь один — Bentley Continental GT. Он был выставлен по стартовой цене 65 тысяч манатов и в итоге продан на 6 500 манатов дешевле — за 58 500 манатов.

В прошлом году стало известно, что конфискованный Range Rover Мухаммеда Гаджиева является предметом спора между ним и его супругой, находящейся с ним в процессе развода. Жена Гаджиева‑младшего, ранее работавшая следователем в органах прокуратуры, претендовала на половину стоимости автомобиля, ссылаясь на то, что он был приобретен в период брака.

Напомним, Мухаммед Гаджиев, несмотря на работу в органах прокуратуры, был широко известен тем, что в период руководства отца Имишлинским районом открыто демонстрировал в социальных сетях свою роскошную жизнь — в том числе многочисленные дорогостоящие автомобили различных марок.

При аресте Вильяма Гаджиева в его доме были обнаружены крупные суммы в различных валютах, составившие по тогдашнему курсу Центрального банка около 6,3 миллиона манатов: 2,5 миллиона долларов, 1 миллион 6 тысяч евро, а также суммы в британских фунтах стерлингов, швейцарских франках, дирхамах ОАЭ, российских рублях и манатах. Все эти средства были конфискованы и перечислены государству.

Впоследствии суд вынес решение о конфискации многочисленного недвижимого имущества и автомобилей Гаджиева и членов его семьи общей стоимостью свыше 5 миллионов 200 тысяч манатов. В их число вошли вилла рыночной стоимостью около 2 миллионов манатов, расположенная на улице Теймура Алиева в Наримановском районе Баку — известной как «квартал миллионеров», — другая вилла в поселке Нардаран рыночной стоимостью около 2,3 миллиона манатов, несколько квартир в различных районах Баку, а также выставленные ныне на торги автомобили.

Жена и сын бывшего главы исполнительной власти подали иски с целью возврата этого имущества, пытаясь доказать, что оно было приобретено не на средства, нажитые коррупционным путем. Однако дело семья Гаджиевых проиграла: в 2023 году Верховный суд оставил приговор в силе.

Данных о продаже с аукциона конфискованной недвижимости, ранее принадлежавшей семье экс‑главы Имишли, не поступало. Тем не менее известно, что цены на недвижимое имущество в Баку, в отличие от движимого, имеют тенденцию к росту, а не к снижению.

