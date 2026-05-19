Американцы должны подчиниться: либо иранской дипломатии, либо мощи иранских ракет

Пресс-секретарь Комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрагим Резаи заявил, что Иран ответит «более жестко» на любое новое нападение на страну, добавив, что Тегеран готов ко «всем сценариям», сообщают официальные СМИ Ирана.

«Любая новая агрессия принесет (президенту США Дональду) Трампу еще большее унижение, и Ормузский пролив никогда не вернется в прежнее состояние. Никакая держава не сможет открыть его без нашего согласия», — заявил Резаи.

Тем временем иранский депутат заявил, что Ормузский пролив является рычагом давления на переговорах о замороженных активах.

Член иранского парламента Али Хезриан заявил, что Ормузский пролив может быть использован в качестве рычага давления на переговорах с другими странами по поводу замороженных иранских средств, добавив, что проход судов может быть обусловлен достижением соглашения.

Хезриан в интервью государственному телевидению заявил, что мощь и влияние Ирана привели к тому, что некоторые страны региона, несмотря на то, что являются традиционными союзниками США, выступили против использования Вашингтоном их военных баз.

Также стало известно, что парламент Ирана разрабатывает план по блокированию вражеских кораблей в районе Ормузского пролива.

Во вторник пресс-секретарь Комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана Ибрагим Резаи заявил, что в соответствии с новой правовой основой, которую готовит парламент, вражеским судам не будет разрешено проходить через Ормузский пролив.

По его словам, рамочная программа управления этим стратегически важным водным путем будет одобрена парламентом.

«Американцы должны либо подчиниться дипломатии и нашим условиям, либо мощи наших ракет», — сказал он.

Депутат добавил, что любые новые удары по Ирану встретят более жесткий ответ и что Тегеран готов ко всем сценариям.

Кроме того, Иран добивается отмены санкций и прекращения военно-морской блокады со стороны США в рамках предлагаемого соглашения.

В своем недавнем предложении Соединенным Штатам Иран предусматривает отмену санкций, разблокировку замороженных иранских средств и прекращение военно-морской блокады со стороны США, заявил во вторник заместитель министра иностранных дел страны Казем Гарибабади.

В предложении также содержался призыв к прекращению войны на всех фронтах, в том числе в Ливане.

Гарибабади заявил, что предложенная Ираном схема включает компенсацию со стороны Соединенных Штатов за военный ущерб, вывод американских войск из районов вокруг Ирана, а также прекращение односторонних санкций и резолюций Совета Безопасности ООН.

Он также заявил, что иранская переговорная команда настаивала на праве Тегерана на обогащение урана.