Пентагон обещает новые материалы об НЛО

Специальный сайт Пентагона посетили более 1 миллиарда раз после того, как были раскрыты файлы о неопознанных летающих объектах (НЛО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным министерства, в скором времени будет опубликована вторая партия материалов по этой теме.

Министерство войны США рассекретило первую часть материалов об НЛО и аномальных явлениях 8 мая. Сделать это удалось благодаря координации между десятками ведомств.

Отмечается, что всего в ходе работы были обработаны десятки миллионов записей, которые затрагивают период в несколько десятилетий. Некоторые из документов сохранились лишь в бумажном виде.

При этом ранее стало известно, что в США разыскивают отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда по подозрению в сокрытии данных об НЛО. Исследователи считают, что он мог участвовать в изучении инопланетного аппарата, якобы разбившегося в Розуэлле в 1947 году.