Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»
Министр науки и образования провел ряд встреч на Всемирном форуме по образованию

11:53 291

Министр науки и образования Эмин Амруллаев, находящийся с рабочим визитом в Лондоне для участия во Всемирном форуме по образованию, провел ряд встреч.

В ходе встречи с министром образования и технического образования Арабской Республики Египет Мохамедом Абдель Латифом стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в сфере образования, обмене опытом и будущих совместных инициативах. При этом была отмечена важность расширения существующих связей.

Эмин Амруллаев также встретился со своим сербским коллегой Деяном Вуком Станковичем, чтобы обсудить текущее сотрудничество в области образования между двумя странами и перспективы его дальнейшего развития.

Кроме того, Эмин Амруллаев встретился с представителями глобальных технологических компаний Microsoft и Google.

В ходе двусторонней встречи с директором Microsoft по глобальному образованию Диной Гобаши обсуждались возможности сотрудничества в области цифровой трансформации образования, интеграции решений на основе искусственного интеллекта в учебный процесс, развития цифровых навыков учителей и применения инновационных технологий. Стороны также затронули инициативы, реализуемые Microsoft в Азербайджане. Была отмечена важность расширения возможностей, предоставляемых компанией в рамках проекта «Цифровая школа».

На встрече с региональным директором Google по направлению Google for Education Колином Марсоном обсуждались вопросы развития цифровой экосистемы в школах, применения облачных технологий в образовательных учреждениях, расширения использования инновационных онлайн-инструментов для учителей и учащихся, а также интеграции решений на основе искусственного интеллекта в образовательный процесс.

Также были освещены проекты, реализованные Google в сфере образования в Азербайджане. Было отмечено, что инструменты Google for Education, внедренные в рамках проекта «Цифровая школа», способствовали расширению образовательных возможностей в ряде учебных заведений.

Отметим, что Всемирный форум по вопросам образования, проходивший 17-20 мая, посвящен теме «Образование для общего будущего: мир, планета, цели и пути развития».

