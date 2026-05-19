Министр науки и образования провел ряд встреч на Всемирном форуме по образованию

Министр науки и образования Эмин Амруллаев, находящийся с рабочим визитом в Лондоне для участия во Всемирном форуме по образованию, провел ряд встреч.

В ходе встречи с министром образования и технического образования Арабской Республики Египет Мохамедом Абдель Латифом стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в сфере образования, обмене опытом и будущих совместных инициативах. При этом была отмечена важность расширения существующих связей.

Эмин Амруллаев также встретился со своим сербским коллегой Деяном Вуком Станковичем, чтобы обсудить текущее сотрудничество в области образования между двумя странами и перспективы его дальнейшего развития.

Кроме того, Эмин Амруллаев встретился с представителями глобальных технологических компаний Microsoft и Google.