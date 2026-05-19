«Прибью, нагну, посажу в тюрьму…»

Понедельник, 18 мая, ереванский административный район Арабкир, агитационная встреча Никола Пашиняна с избирателями. На премьера накидывается женщина — ее брат числится пропавшим без вести. «Из-за тебя я лишилась не только родного человека, но и части родины». Пашинян отвечает фразой, которая к вечеру разойдется по многим армянским СМИ: «Скажи спасибо, что сейчас в ближайшем туалете тебе не сломали голову». До парламентских выборов остается двадцать дней.

Через несколько минут к премьеру протискивается некий Артур Осипян, бывший житель Карабаха, называющий себя «главой Революционной партии арцаха». Упрекает Пашиняна за роспуск Минской группы ОБСЕ. Премьер обрывает его в мегафон: «Проваливай отсюда, амбал, карабахские псевдоэлиты пусть проваливают отсюда вообще, пошли бы погибли вместо наших сыновей, артуры осипяны Расхитители, скоты! Пошел бы погиб, почему ты жив скотина, да еще и про 5000 погибших говоришь. Проваливай амбал! Надо было позволить, чтобы тебе сейчас перья пощипали». Осипяна оттаскивают, потом задерживают. Полиция в тот же вечер подтверждает: он в отделении.

Пашинян адресует своим главным предвыборным соперникам — экс-президенту Роберту Кочаряну и лидеру партии «Сильная Армения» Самвелу Карапетяну: «Я нагну Роба, Сержа и калужца. Я посажу Роба в тюрьму».

Параллельно — другая половина клинча. В армянском сегменте интернета расходится видео: несколько террористов в масках на фоне флагов Армении и несуществующего образования обращаются к премьеру на карабахском диалекте: «Мы знаем, что ты ходишь по улицам. Мы тебя уничтожим. Ты должен ответить». Следственный комитет Армении в тот же вечер возбуждает уголовное дело по статьям о подготовке убийства группой лиц, компьютерном саботаже и незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Спикер парламента Ален Симонян называет авторов ролика «псами карабахского клана» — формулировка резкая, но по содержанию точная.

12 мая в районе Шенгавит блогер Артак Аветисян во время агитационной встречи правящего «Гражданского договора» выкрикивает в лицо Пашиняну: «Никол — предатель». 14 мая суд ереванского района Кентрон отправляет его под арест на месяц — часть вторая статьи 329 УК Армении, разжигание ненависти и вражды.

В тот же день Пашинян идет в суд против Карапетяна — за его заявление о том, что премьер Армении употребляет галлюциногенные грибы. Карапетян сидит с 18 июня прошлого года по обвинениям в публичных призывах к захвату власти и отмыванию денег, с 30 декабря 2025-го переведен под домашний арест — антикоррупционный суд несколько раз менял меру пресечения туда и обратно. В Шенгавите члены «Гражданского договора», по сообщениям армянских СМИ, якобы напали на шестнадцатилетнего подростка у мемориального камня убитому на войне солдату — фактура спорная, без подтверждения полицией. В Нубарашенской психиатрической больнице, по информации Factor.am, кончает жизнь самоубийством задержанный по делу о срыве предвыборного плаката.

Понять интенсивность происходящих в Армении процессов можно в одной системе координат. На выборах 7 июня переизбирается весь 107-местный парламент. У «Гражданского договора» сегодня конституционное большинство. С другой стороны, давление зеркальное. Карапетян год то в СИЗО, то под домашним арестом. Архиепископат армянской церкви на треть под уголовным преследованием по делам, в которых фигурируют связи с иностранными спецслужбами и подстрекательство. Кочарян, проигравший Пашиняну две электоральные кампании подряд, пытается взять реванш. С обеих сторон ставки таковы, что вкус политической нормы потерян у всех участников одновременно.

Армянское политическое поле во всей красе. Премьер срывается на участников встреч и обещает прибить оппонентов. Оппоненты выходят на агитационные мероприятия правящей партии с расчетом на скандал — и его получают. Блогер выкрикивает «предатель» в лицо ведущему кампанию премьеру — и попадает под месяц ареста. Террористы в масках с автоматами обещают убить главу правительства. Все это за один календарный месяц перед голосованием.

Через двадцать дней Армения изберет новый парламент, и хоть что-то из этой каденции войдет в учебники как «беспрецедентная эскалация перед выборами». Возможно, все повторится в день голосования. Возможно, на следующий день после. Сейчас, в середине мая, фиксируется одно: точно армянская предвыборная политика подошла к финишу в режиме, в котором ее прежние границы — между политическим словом, угрозой, оскорблением и уголовным составом — перестали действовать. Премьер кричит. Оппоненты в масках. До 7 июня уже менее двадцати дней…