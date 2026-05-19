И в Госдуме заговорили о прекращении войны

Депутат Госдумы от КПРФ Ренат Сулейманов заявил, что российская экономика не выдержит длительного продолжения войны против Украины, и скорейшее завершение так называемой «СВО» просто необходимо.

Сулейманов также отметил, что около 40% федерального бюджета сейчас уходит на оборону и безопасность. Это ведет к росту инфляции и сокращению социальных и инвестиционных расходов.

Депутат добавил, что после завершения войны страну ждут серьезные расходы на восстановление и адаптацию «героев СВО» к гражданской жизни.