Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»
145 тысяч детей разлучили с родителями

В результате массовых депортаций, организованных администрацией президента США Дональда Трампа во время его второго президентского срока, примерно 145 тысяч детей с гражданством США были разлучены как минимум с одним из родителей. Такие данные приводит Брукингский институт (Вашингтон) в своем исследовании.

Согласно оценке экспертов, с января 2025-го по апрель 2026 года агенты Миграционной и таможенной полиции (ICE) задержали около 400 тысяч иностранцев. Эта кампания затронула примерно 205 тысяч несовершеннолетних, в том числе 145 тысяч граждан США, которые пережили арест как минимум одного из родителей. У более чем 22 тысяч из этих детей задержаны оказались оба родителя. 36% пострадавших детей — младше шести лет.

Более половины из 145 тысяч несовершеннолетних граждан США, чей родитель был задержан, имеют мексиканское происхождение. Родители еще 25% родом из Гватемалы или Гондураса. Наибольшее число арестов иностранцев, чьи дети имеют американское гражданство, зафиксировано в городе Вашингтон и штате Техас. 

Исследователи отмечают, что нет достоверных данных о том, какой процент задержанных родителей в конечном счете был депортирован и какова судьба детей после того, как их родитель/родители оказываются под стражей.

