Как проверяется питьевая вода в Азербайджане?

По ее словам, деятельность Центра охватывает как контроль за системой снабжения питьевой водой, так и мониторинг морской воды на пляжах: «Лабораторный мониторинг питьевой воды проводится на основе образцов, взятых из централизованных систем водоснабжения, водохранилищ и модульных очистных сооружений по всей стране. Лаборатории Республиканского центра гигиены и эпидемиологии аккредитованы Азербайджанским центром аккредитации. Исследование бактериологических, санитарно-химических и токсикологических показателей воды осуществляется с использованием современного оборудования в соответствии с требованиями стандарта AZS ISO/IEC 17025».

Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения осуществляет масштабный государственный контроль в направлении обеспечения безопасности воды и санитарно-эпидемиологической стабильности. Об этом в программе Sağlam səhər на Sağlam radio (93 FM) заявила врач-лаборант лаборатории санитарно-гигиенических, физико-химических, токсикологических и радиологических исследований Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Лала Ширинова.

Лала Ширинова отметила, что лабораторные анализы и токсиколого-гигиенические исследования, проводимые в Центре, выполняются в соответствии со стандартом AZS ISO/IEC 17025, поэтому полученные результаты считаются достоверными и официальными как внутри страны, так и на международном уровне: «Наша цель — обеспечить полное соответствие показателей качества воды действующим стандартам. В случае выявления каких-либо проблем соответствующие органы информируются, и принимаются необходимые меры по их устранению».

Прием образцов в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения осуществляется на основе процедур, соответствующих требованиям стандарта ISO 17025, сказала Лала Ширинова.

По ее словам, каждый образец, представляемый в лабораторию, сопровождается направительным листом: «В направительном листе указываются источник образца, время отбора, тип и цель анализа. Каждый образец принимается в соответствии с установленными инструкциями. В приемном отделе проводится регистрация и сортировка образцов. Одновременно выполняются первичные проверки, такие как целостность упаковки, достаточность объема жидкости и хранение образца в контейнере. Затем образцы хранятся в условиях, соответствующих типу анализа, и направляются в специализированные подразделения лаборатории, аккредитованной по стандарту ISO 17025».

Лала Ширинова отметила, что соответствие стандарту ISO 17025 имеет особое значение в деятельности лаборатории: «В лаборатории специально подготовленные специалисты с использованием современного оборудования проводят широкий спектр исследований. Во время исследований с высокой точностью проверяется наличие в составе воды химических веществ, микроорганизмов и других факторов риска, которые могут представлять опасность для здоровья человека».

По ее словам, исследования обычно завершаются в течение 1–5 рабочих дней, после чего результаты представляются соответствующим структурам: «При необходимости проведения дополнительных или повторных анализов сроки исследований могут быть продлены. В этом случае результаты предоставляются после завершения дополнительных исследований. После окончания анализов полученные результаты анализируются, официально оформляются и направляются по назначению».

Лала Ширинова подчеркнула, что в случае неудовлетворительных результатов анализа образцов воды соответствующие структуры незамедлительно информируются, и принимаются необходимые меры для устранения проблемы: «При необходимости в целях защиты здоровья населения подача данной воды в сеть может быть временно приостановлена до полного устранения проблемы».